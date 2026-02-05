Arreglar Windows 11 (y otro software de Microsoft también en problemas) es una tarea urgente. Y lo mejor que podemos decir es que -por fin- la compañía está dando pasos para solucionarlo. El último es que el CEO Satya Nadella ha anunciado cambios relevantes en la cúpula ejecutiva de la compañía, destacando el nombramiento de un director de «calidad de ingeniería».

Hace ocho años publicamos un especial donde hablábamos de la falta de calidad de software de Windows. En aquellos momentos, era Windows 10 el que daba problemas. Esta edición se fue solucionando con distintas actualizaciones, pero la problemática base se ha mantenido y agrandado. Windows 11 está en un estado lamentable y la actualización mensual de enero ha sido la culminación del desastre, como una de las peores de la historia de Microsoft por la cantidad y gravedad de errores que ha generado.

Otra confirmación de que el control de calidad está fuera de control o simplemente es inexistente. Y como decíamos la situación viene de lejos. Microsoft redujo plantilla de ingenieros para Windows y ha desaprovechado el programa Windows Insider, el mayor programa de prueba que ha tenido nunca Microsoft y quizá el más extenso del mundo en lo relativo a software. Por otro lado, ha incorporado la IA como «desarrollador» ya que según Nadella se encargaba del 30% del código. Al mismo tiempo, el ecosistema de Windows ha seguido creciendo en hardware y software, aumentando la problemática para soportar controladores y acometer las tareas de seguridad. El resultado está a la vista: la confianza ha caído hasta cotas de Windows Vista.

Es urgente arreglar Windows 11

Microsoft ha respondido a las críticas (fuertes y numerosas) tras la última actualización de Windows 11. Ha lanzado dos parches extraordinarios fuera de banda en apenas una semana (algo nunca visto) y ha prometido solucionar la situación general. Un primer y significativo movimiento ha sido el de reducir la presencia de la IA en el sistema. Para los usuarios que ven en la IA unas funciones forzadas, sobrevaloradas, innecesarias y problemáticas de implementar en el actual estado del sistema, ha sido la primera noticia positiva sobre Windows 11 en mucho meses.

Otro paso para arreglar Windows 11 lo anunció anoche Satya Nadella con el nombramiento de un responsable de «calidad de ingeniería». El puesto recaerá en un ejecutivo de la casa y no menor, ya que se trata de Charlie Bell, hasta ahora vicepresidente ejecutivo de seguridad de la compañía y persona de máxima confianza del CEO:

«Charlie construyó nuestra organización de Seguridad, Cumplimiento, Identidad y Gestión y ayudó a unir a la empresa en torno a la Iniciativa de Futuro Seguro”, describe Nadella, haciendo referencia a una ‘Iniciativa de Excelencia en la Calidad’ que «ha aumentado la responsabilidad y acelerado el progreso hacia nuestros objetivos de ingeniería para garantizar que siempre ofrezcamos experiencias duraderas y de alta calidad a escala global».

El puesto que deja vacante Charlie Bell lo ocupará Hayete Gallot. Microsoft recupera a una ejecutiva que trabajó 15 años en la sede de Redmond, pero que en el último año y medio había ocupado el puesto de presidenta de experiencia del cliente de Google Cloud. Nadella aseguró que estos nombramientos abordan «dos de nuestras prioridades principales: seguridad y calidad».

¿Será suficiente para arreglar Windows 11 y otros problemas de Microsoft como las caídas de Azure o el entusiasmo del personal por la IA teniendo en cuenta que solo el 3% de clientes de Microsoft 365 están dispuestos a pagar por Copilot? Veremos.