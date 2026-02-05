El lanzamiento de la Steam Machine 2 se ha retrasado. Ahora oficialmente. Valve ha salido a responder a los rumores en el blog del hardware de Steam y como se temía la crisis de las memorias afectará a la llegada de una máquina muy esperada por los usuarios. Y seguramente también al precio de venta final que no será tan ajustado como estaba previsto.

Valve explica que han recibido gran cantidad de comentarios desde que en noviembre anunciaran su nuevo hardware para juegos y quieren abordar las dos preguntas que más preocupan a todo el mundo: ¿cuándo van a lanzarse y cuánto van a costar? La respuesta no te va a sorprender.

El acaparamiento de componentes para mantener la burbuja de la IA está reventando el mercado tecnológico, provocando escasez de oferta y una alarmante subida de precios que penaliza al resto de segmentos computaciones, profesionales, empresariales y especialmente el dedicado al cliente final, como explican desde Valve:

«Cuando anunciamos estos productos en noviembre, nuestra intención era poder compartir a estas alturas precios y fechas de lanzamiento específicos. Sin embargo, la escasez de memoria y almacenamiento —que probablemente ya sabes que existe en todo el sector— se ha agravado rápidamente desde entonces. La disponibilidad limitada y el aumento de los precios de estos componentes clave nos obligan a revisar tanto el calendario exacto de lanzamiento como la política de precios (especialmente en lo referente a Steam Machine y Steam Frame)».

El resultado será el retraso en el lanzamiento de la Steam Machine 2. Aunque Valve dice que el objetivo de lanzar la máquina de juegos y el resto de novedades durante la primera mitad del año no ha cambiado, «aún tenemos trabajo por delante para fijar precios y fechas de lanzamiento definitivos que podamos anunciar con plena confianza, teniendo en cuenta lo rápido que puede cambiar la situación en ambos aspectos». En resumen: nos quedamos sin saber ni fecha de lanzamiento ni de precio.

Otras dudas y respuestas sobre la Steam Machine

Valve ha aprovechado para comentar otras preguntas que le han ido llegando de los usuarios y otra de las repetidas ha sido la capacidad de la Steam Machine para ejecutar los juegos más recientes con requisitos más altos:

«Según nuestras pruebas, la mayoría de los títulos de Steam funcionan muy bien en 4K a 60 FPS con FSR en Steam Machine. De todas formas, existen algunos títulos que actualmente exigen más escalado que otros, y puede ser preferible jugar a una velocidad de fotogramas más baja con VRR para mantener una resolución interna de 1080p».

La compañía dice que siguen trabajando en la frecuencia de actualización variable (VRR) con HDMI, investigando mejoras del escalado y optimizando el rendimiento del trazado de rayos en el controlador, «por lo que estamos abordando el tema desde varios ángulos».

Actualizaciones de hardware. Valve explica que el usuario podrá acceder y actualizar tanto a la unidad SSD (NVMe 2230 o 2280) como a la memoria (módulos DDR5 SODIMM) de la Steam Machine.

Máquinas de terceros. Valve compartirá los archivos CAD, las especificaciones y los detalles de la placa frontal durante los próximos meses para que los clientes y los fabricantes puedan crear sus propias placas. Se confirma así que los grandes fabricantes podrán lanzar máquinas con SteamOS similares a la Steam Machine oficial o con prestaciones superiores.