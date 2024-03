Las mejores alternativas a Telegram por si le pegan el cerrojazo

Seguramente estés pensando en alternativas a Telegram una vez conocido que un juez de la Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo cautelar del servicio en España. La orden dice fundamentarse en la falta de respuesta de los responsables de Telegram a los requerimientos judiciales en el contexto de una denuncia por presuntas infracciones del copyright, presentadas por Mediaset, Antena 3, Movistar y Egeda.

La medida, de impacto mediático mundial, no tiene precedente en países democráticos, ya que Telegram solo ha sido prohibido hasta ahora en dictaduras y por motivos (represión) ajenos a los derechos de autor. Aunque el magistrado ha declarado que «no existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados», el anuncio del bloqueo de Telegram ha sido ampliamente criticada en todos los ámbitos. Con decir que ha conseguido ‘poner de acuerdo’ a extremos como VOX y Podemos, ya se dice todo.

Desde aquí estamos de acuerdo con la impresión general de que el juez de la Audiencia Nacional (recordamos el tercer juzgado más importante del país) se ‘ha pasado de frenada’ y ha optado por una medida absolutamente desproporcionada. Solo una pequeña parte de los ocho millones de usuarios de Telegram usa potencialmente la aplicación para compartir contenido pirateado. Además de usuarios de a pie, también la usan empresas y profesionales, como nosotros que te ofrecemos canales de seis de nuestros portales, desde MC a MCPRO pasando cómo no por muylinux donde lo iniciamos.

Además, si hablamos de derechos de autor, hay que señalar que mucho más se mueve en competidores como WhatsApp (simplemente por número de usuarios), en otras redes sociales o en servicios como las redes de pares. Bajo el mismo argumento, tendríamos que bloquear al ‘mayor contenedor pirata del planeta’ (Google) donde una simple búsqueda te lleva a contenido pirateado y en general pegar el cierre a todo Internet. Además, la medida afectaría a derechos fundamentales como el de libertad de expresión y de libertad de información. Inaudito, cuando se trata de una fase judicial preliminar, sin juicio ni sentencia.

Las mejores alternativas a Telegram

Dicho todo lo anterior y por si la orden termina siendo cumplida por los proveedores de acceso a Internet donde se dirige, queríamos recordarte algunas alternativas de uso a este servicio de mensajería instantánea. Por supuesto, muchos seguiremos usando Telegram mediante VPN o la red TOR, aunque no está claro a qué nivel bloquearán el acceso los ISP. Por si acaso, te dejamos algunas alternativas.

Whatsapp: la más popular

Meta (Facebook) tiene un historial terrible en materia de privacidad y todos los datos de WhatsApp son utilizados en el resto de servicios de Mark Zuckerberg. Ese fue uno de los motivos para que muchos convenciéramos a familiares, amigos y compañeros de trabajo de la necesidad de pasar a otras apps más respetuosas con los datos de usuario.

Personalmente se me hará imposible volver, pero entiendo que muchos usuarios lo hagan. La app de Meta ha logrado ocupar «el todo por la parte» y es frecuente que -salvo en medios especializados- se use el término «guasap» para definir toda la categoría de aplicaciones de mensajería instantánea. Hay que reconocer que WhatsApp funciona y ha ido mejorando con los sucesivos desarrollos. Es probablemente el servicio más transversal en cuanto a grupos de edad y habitualmente sirve como puerta de entrada a grupos de población menos digitalizados.

Este tipo de aplicaciones se ha convertido en una de las imprescindibles de cualquier móvil inteligente y muchos las usamos también en ordenadores personales. Seguramente es el software más extendido junto a los navegadores web y hoy se usa para tareas de comunicaciones propias como el chat de texto, pero también otras como llamadas de voz, videoconferencia y envío de contenido multimedia. No es la mejor, ni la más privada, pero si buscas la app más popular, con una cifra gigantesca de 2.000 millones de usuarios, ahí está el incombustible WhatsApp.

Signal: la que más ha crecido

Promocionado por Edward Snowden, Jack Dorsey o el tecnólogo Bruce Schneier, es un proyecto cuya responsabilidad recae en una organización independiente sin ánimo de lucro, que no depende de ninguna gran tecnológica y que se mantiene con donaciones voluntarias. Además, es un desarrollo Open Source, lo que significa que su código está disponible en línea para escrutinio público y cualquier cuestión de privacidad o fallo de seguridad puede ser verificado por expertos. De hecho, el sistema de cifrado interno de WhatsApp está construido con el código de Signal.

Totalmente gratuito, este servicio de mensajería ofrece chat de video, voz y texto, llamadas de voz y vídeo con cifrado de extremo a extremo, así como transferencias seguras de archivos y fotos. Con funciones similares a Telegram y WhatsApp y una interfaz muy sencilla de usar típica en este tipo de aplicaciones, funciona bajo el protocolo Signal Messaging Protocol, ampliamente reconocido como el protocolo de mensajería más seguro disponible.

Más importante aún es la mínima información que el servicio recopila, solo el número de teléfono, la fecha que se unió al servicio y en la que se inició la sesión por última vez. Cualquier otro dato, como la lista de contactos, los grupos a los que perteneces o cualquier otro tipo de contenido se cifra y almacena en dispositivo. Como resultado, nadie, incluido el personal de Signal, puede ver ninguno de estos datos sin acceso físico a tu dispositivo.

Está disponible gratuitamente para dispositivos móviles Android y los de Apple, así como PCs Windows, Mac y Linux. Desde el anuncio de los cambios de política Whatsapp sobre la cesión de los datos a Facebook, las descargas de Signal se multiplicaron por miles y han seguido subiendo. Sin duda una de las mejores alternativas a Telegram para los que no quieren volver a WhatsApp.

Discord: la más versátil

Seguramente conocerás Discord como una plataforma de chat para juegos porque ahí comenzó su andadura, pero con el tiempo se ha convertido en algo más y sus responsables lo promocionan como una alternativa a WhatsApp, Telegram, a Teams e incluso a la más profesional Slack según sean las necesidades del usuario. Esa combinación de características bajo una interfaz sencilla es una de sus ventajas, pero aquí señalamos las de mensajería instantánea.

Está basada en servidor, pero también tiene una función de mensajes privados que es muy similar a WhatsApp. Desde su pestaña «Amigos», puedes agregar componentes usando su nombre de usuario o etiquetas de jugador para mensajería privada, chats grupales, llamadas grupales, uso compartido de medios y más. También puedes crear un chat grupal con hasta 10 amigos. Si necesitas más, se puede crear un servidor propio Discord.

A diferencia de Signal y Telegram, ni siquiera necesitas compartir tu número de teléfono, ni cualquier nombre real que te identifique. Es gratuito y está disponible para Android, iOS, Mac, Windows y Linux y versión web para cualquier navegador. Estamos viendo mucho movimiento hacia Discord este fin de semana, desde que se conoció el potencial bloqueo a Telegram.

Threema: de pago, pero la más segura

Si la mayoría de aplicaciones de mensajería son «gratuitas» y algunas como WhatsApp el pago viene camuflado con tus datos, Threema no se corta y es de pago, eso sí a un precio insignificante como tarifa única de 2,99 dólares que muchos usuarios pagaríamos gustosos si funcionase como promete. y lográramos hacer el cambio de familiares y amigos…

Threema ofrece cifrado de extremo a extremo para todos los datos que se mueven a través de su servicio. Ello incluye mensajes, videollamadas, archivos e incluso actualizaciones de estado. La aplicación no escatima en funciones y cuenta con los mensajes de texto habituales, llamadas de voz, videollamadas, intercambio de archivos, grupos, listas y acceso a un cliente web de escritorio. Threema no recopila ningún dato de usuario y no muestra ningún anuncio publicitario.

Una aplicación creada en Suiza y con uso de servidores exclusivos alojados allí, que permite chatear de forma totalmente anónima ya que ni siquiera es necesario vincular un número de teléfono o correo electrónico a su cuenta (son opcionales). El servicio genera una ID aleatoria cuando comienzas a usar la aplicación que otros usuarios pueden usar para comunicarse contigo.

Está disponible para Android (si quieres con una APK sin pasar por Google Play Store), iOS y navegadores web. Threema completó recientemente una transición al software de código abierto, y el código se audita regularmente para que el usuario pueda estar seguro de que no hay nada bajo el capó que pueda comprometer el anonimato.

Keybase: la más privada

No es para todos los usuarios, pero los más preocupados por la privacidad quizá no vayan a encontrar otra como esta. Keybase comenzó como un directorio para claves de identificación públicas y privadas, pero también tiene un componente de mensajería instantánea que se puede usar para mensajería privada y grupales.

Keybase es una aplicación de código abierto y utiliza criptografía de clave pública para proteger los mensajes. Los mensajes, los medios y las transferencias de archivos están protegidos de tal manera que incluso Keybase no puede leer los mensajes. Debido a que está basada en identificadores de clave pública, también se puede usar de forma anónima. Está disponible de forma gratuita para Android, iOS, Windows, Linux y Mac.

Wickr Me: grado militar

Como el anterior, no es un desarrollo demasiado conocido (aunque está disponible desde hace unos cuantos años) ni está destinado a un consumo masivo porque pone la privacidad y seguridad por delante de cualquier otra función al igual que hace Keybase, pero un paso más allá, ya que promete seguridad «grado militar» en las comunicaciones y de hecho ha sido recomendado para uso por cuerpos militares tras ser verificado por prestigiosos equipos de investigación de seguridad.

Wickr Me usa cuentas anónimas, sin información de cualquiera identificación personal en el registro, sin almacenamiento de metadatos y sin que el desarrollador tenga acceso a cualquier información o contactos. Todos los datos que se envían, sean mensajes de texto o voz, vídeos o imágenes, están protegidos por un cifrado fuerte de extremo a extremo. Una de las características distintivas de este desarrollo es que todos los mensajes y archivos adjuntos se autodestruyen después de un periodo de tiempo que pueden fijar los usuarios.

El desarrollo es de código abierto y éste se encuentra disponible en GitHub para auditoria comunitaria. Está disponible gratuitamente para Android, iOS, Windows, Linux y Mac, aunque tiene algunas limitaciones en el número de participantes en grupos (hasta 10) o en llamadas de audio o vídeo (solo 1). La versión Wickr Pro es de pago y permite desplegar todo el potencial de este aplicación «ultra privada».

Wire: la más empresarial

Es una suite de colaboración empresarial con mensajería segura, capacidades de chat grupal, intercambio de archivos y otras funciones, que ofrece una versión gratuita llamada Wire Personal de uso gratuito.

Para crear una cuenta debe proporcionarse una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Este desarrollo registra algunos datos, pero no en la medida en que lo hace WhatsApp. Cuenta con cifrado de extremo a extremo y está desarrollado bajo un modelo de código abierto. Wire Personal está disponible para las plataformas principales, Android, iOS, Windows, Mac y Linux, además de contar con versión Web.

Como habrás visto no faltan alternativas a Telegram, aunque -salvo WhatsApp- todavía no tienen la suficiente masa de usuarios como para que se usen entre el gran público. Pero si somos capaces de convencer a familiares o amigos de que prueben otras cosas, seguramente mejoraremos nuestra experiencia en aplicaciones de mensajería instantánea. Por nuestra parte, apostaríamos por Signal para uso general y Discord como la mejor combinación para usar también en chats de juegos. Si se termina cumpliendo el cerrojazo de Telegram…