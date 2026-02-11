China quiere ser el héroe en esta crisis de la DRAM: el precio de la RAM podría bajar antes de lo esperado

El precio de la RAM se ha inflado en solo unos pocos meses, y las previsiones indican que va a seguir subiendo en los próximos trimestres. Antes de la crisis de la DRAM comprar un kit de DDR5 de 32 GB (16 GB x 2) a 6.000 MT/s por 150 euros era relativamente sencillo, y ahora ese mismo kit tiene un precio de unos 500 euros.

Si hacemos números, nos damos cuenta de que el precio de ese kit ha subido en más del triple, y lo mismo ha ocurrido con los demás kits de DDR5. La DDR4 tampoco se ha librado de sufrir una importante subida de precio, y esta por extensión está alcanzando también a la memoria DDR3, que está siendo cada vez más buscada en el mercado de segunda mano como respuesta a la crisis de la DRAM.

Esta escalada en el precio de la RAM ha salpicado también a otros componentes que se fabrican a partir de la DRAM, como la memoria gráfica. Esto ya lo hemos empezado a notar en la subida de precios que se ha producido en muchos modelos, tanto de NVIDIA como de AMD.

Por ejemplo, la GeForce RTX 5070 Ti se podía comprar antes de la crisis de la DRAM por menos de 800 euros, ahora su precio mínimo se mueve en la franja de los 900-1.000 euros. La Radeon RX 9060 XT de 16 GB se podía comprar por unos 400 euros antes de la crisis, y ahora ronda entre los 550 y los 600 euros.

¿Por qué ha subido tanto el precio de la RAM?

Para entenderlo tenemos que mirar al enorme crecimiento que ha experimentado el mundo de la IA. La inteligencia artificial es una tecnología clave en el mundo actual, y su adopción es cada vez mayor. Para poder ejecutar modelos de IA es necesario contar con equipos muy potentes, y estos deben tener una gran cantidad de memoria. Es un requisito fundamental.

No hablamos de equipos con varios cientos de gigabytes, sino de servidores que necesitan varios terabytes de RAM (miles de gigabytes). Ahora imaginad esta gran necesidad de RAM convertida en demanda a nivel global, y os resultará fácil entender cómo el sector de la IA ha drenado casi todo el suministro de RAM a nivel mundial.

Fabricantes de DRAM: el problema del tripolio

Todos sabemos lo que es un monopolio, y estoy seguro de que muchos de nuestros lectores también sabrán lo que es un duopolio, pero quizá pocos de vosotros hayáis escuchado la palabra tripolio. Esta es describe una situación de mercado en la que tres empresas tienen un control casi total sobre el mismo.

No es tan negativa como un monopolio o un duopolio, pero sigue siendo una situación complicada, porque al ser un mercado controlado por solo tres empresas estas pueden unificar sus medidas y sus decisiones para su propio beneficio, perjudicando con ello al consumidor y convirtiendo la libre competencia en un espejismo.

Eso es precisamente lo que ocurre con el mercado de la DRAM, un mercado que está dominado por SK Hynix, Samsung y Micron. Las dos primeras representan más del 60% de la capacidad de fabricación mundial de DRAM, lo que significa que si estas deciden no aumentar la producción se producirá una escasez general con un impacto a gran escala, que es precisamente lo que está ocurriendo.

Qué es verdad y que no en esta crisis de la DRAM

Es verdad que la demanda de RAM se ha disparado. También es cierto que si la adopción de la IA se mantiene al nivel previsto la demanda de dicho componente seguirá siendo muy elevada en los próximos años, así que es lógico que los precios suban.

Sin embargo, lo que no es real es la situación a la que hemos llegado. Samsung, SK Hynix y Micron podrían haber respondido a esta crisis con medidas para aumentar su capacidad de producción de DRAM, lo que habría ayudado a reducir el impacto de la escasez de DRAM y a evitar que los precios se triplicasen en solo unos meses.

En lugar de adoptar ese tipo de medidas decidieron ir por caminos que solo son beneficiosos para ellas. Samsung y SK Hynix optaron por no aumentar la producción de DRAM para consumo, todo lo contrario, redujeron su capacidad productiva para derivar recursos a la producción de tipos concretos de memoria que eran mucho más rentables, como la HBM, que se utiliza en aceleradores para IA, cuyo precio es altísimo.

Esto hizo que el precio de la RAM de Samsung subiera muchísimo, pero el caso de Micron fue aún peor. La compañía decidió abandonar el mercado de la RAM de consumo general para centrarse solo en productos empresariales, que son más caros y tienen un margen mayor de beneficio en la situación actual. Esto fue un insulto para los consumidores, y espero que todos lo tengamos en cuenta si en algún momento deciden recular y volver al mercado de consumo.

Entonces, ¿hay crisis en el mercado de la DRAM? Sin duda, esta crisis es real y no se podría haber evitado por completo, pero sí que se podría haber reducido su impacto, y se podría haber resuelto casi por completo a lo largo de este año si se hubieran tomado las medidas adecuadas para los intereses de los consumidores, pero en su lugar el tripolio decidió tomar las medidas que más les beneficiaban.

¿Por qué no decidieron aumentar su capacidad de producción los tres grandes? A simple vista podría parecer lo más interesante, y lo más rentable para aprovechar la situación actual, pero si entendemos cómo funciona este mercado nos daremos cuenta de que en realidad para ellos es todo lo contrario. Os explico por qué.

Aumentar la capacidad de producción de DRAM supone realizar inversiones muy importantes en instalaciones y maquinaria nueva, lo que supone un gasto que hay que recuperar. Por otro lado, al aumentar la capacidad de producción mejora la disponibilidad, y con ello baja el precio, lo que reduce la rentabilidad.

Si la situación se va normalizando por el mayor equilibrio entre oferta y demanda esa inversión hecha para aumentar la capacidad de producción puede dejar de ser rentable, y llegar a convertirse en una carga si ya no es necesario alcanzar un nivel de producción tan alto. Por esta razón los grandes no han corrido a aumentar su capacidad de producción.

China quiere aprovechar el momento: ¿podrá romper ese tripolio?

El mayor fabricante de DRAM de China, Changxin Memory, ya ha empezado a tomar medidas para ampliar su capacidad de producción. Su nueva planta estará establecida en Shanghái, y en ella se fabricará DRAM para productos dirigidos a servidores, ordenadores de consumo, automóviles inteligentes, smartphones y otros dispositivos.

Otros fabricantes de DRAM importantes en China también están tomando medidas para aumentar su capacidad de producción, y una parte de ellos van a dividir esa nueva capacidad de producción entre DRAM y memoria NAND Flash. Son buenas noticias que confirman que al final querer es poder, y que Samsung, SK Hynix y Micron podrían haber hecho lo mismo cuando vieron venir la crisis.

Mis fuentes en el sector OEM me han confirmado que este aumento de la producción por parte de esos fabricantes chinos tendrá un impacto positivo real global a corto plazo, y que ya está permitiendo a algunos fabricantes de equipos chinos suavizar el efecto de la crisis de la DRAM en su acceso la RAM y en el coste de esta.

Esto no quiere decir que la crisis de la DRAM se vaya a resolver mágicamente en unos meses, pero sí que implica que el impacto de la misma podría suavizarse gradualmente antes de lo previsto, y por tanto los precios podrían volver a la normalidad en un periodo de tiempo más corto.

En este sentido es importante destacar que, al final, los fabricantes de DRAM chinos representan una cuota pequeña comparados con ese tripolio formado por Samsung, SK Hynix y Micron, y que por tanto aunque aumenten mucho su capacidad de producción no tienen una cuota de mercado lo suficientemente grande como para que los efectos se empiecen a notar a gran escala en poco tiempo.

La crisis de la DRAM podría ser el principio del final del tripolio

Y esto sería muy beneficioso para el mercado de la DRAM en general, porque habría más competencia y a los grandes les resultaría más difícil «ponerse de acuerdo» para tomar medidas que blinden sus beneficios a costa de perjudicar a los consumidores.

Si los fabricantes de DRAM de China logran aumentar su capacidad productiva de forma notable entre 2026 y 2027 lo tendrán muy fácil para ganar cuota de mercado, y esto podría llevar a empresas como Changxin Memory a alcanzar un porcentaje de cuota de mercado más cercano al de Micron, que cerró 2025 como la tercera empresa más importante en este mercado.

No debemos olvidar que existen otras empresas chinas, además de Changxin Memory, que fabrican DRAM y que podrían ganar cuota de mercado aprovechando la crisis actual, y que esto también tendrá un impacto positivo al reducir la dependencia de Samsung, SK Hynix y Micron que tiene la industria a nivel general.

Iremos viendo cómo evoluciona la situación a corto y medio plazo, y valoraremos el impacto real que acaban teniendo los fabricantes de DRAM chinos en los próximos. Mis fuentes se han mostrado muy positivas en este sentido, pero desde una perspectiva realista, es decir, veremos una mejora, pero nada de milagros, y esta se notará primero en el precio de los equipos premontados.