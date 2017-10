Ya disponible la demo de Sonic 2 HD, un proyecto fantástico

El proyecto Sonic 2 HD sigue avanzado y prueba de ello lo tenemos en la liberación de una demo jugable que incluye algunas de las zonas más icónicas del clásico de Mega Drive, uno de los mejores juegos de la historia de la 16 bits de SEGA y un claro ejemplo de cómo se debe hacer una segunda parte.

Como su propio nombre indica estamos ante una recreación en alta resolución de Sonic 2, lo que significa que la base es el juego original de Mega Drive y que sobre él se ha aplicado un trabajo importante centrado alrededor del SonicOrca Engine, que incluye un rediseño total de personajes, escenarios y animaciones.

El resultado es excelente. En Sonic 2 HD todo luce de maravilla y da la sensación de ser un juego verdaderamente nuevo, pero sin perder al mismo tiempo esa esencia única que tenía el clásico original en Mega Drive.

La demo incluye un total de tres fases que muchos de nuestros lectores recordarán sin problema; Emerald Hill Zone, Hill Top Zone y Chemical Plant Zone. Podemos jugar con Sonic y Tails y disfrutar del modo multijugador sin ningún tipo de problema.

Se trata de un proyecto no oficial y por tanto no está vinculado a SEGA ni al Sonic Team, así que siempre cabe la posibilidad de que acabe recibiendo una orden de cese por parte de la compañía nipona. Esperemos que ésto no ocurra, ya que tiene todas las papeletas para convertirse en un juego sobresaliente.

Podéis descargar la demo a través de este enlace. Para jugarla de forma óptima debéis cumplir con los siguientes requisitos recomendados: