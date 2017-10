Bethesda España ha publicado el tráiler de lanzamiento de The Evil Within 2, la segunda entrega de la franquicia de terror creada por Shinji Mikami, el “padre” de la saga Resident Evil y una de las grandes figuras del mundo del videojuego.

El juego mantiene la esencia del original y apuesta de nuevo por el terror psicológico acompañado de una buena dosis de “casquería”.

La historia continúa tras los hechos de The Evil Within y nos vuelve a poner en la piel del detective Sebastián Castellanos, quien tendrá que volver a adentrarse en el sistema STEM para salvar la vida de su hija.

Sin embargo esta vez no estará sólo ya que contará con el apoyo externo de Juli Kidman, quien también repetirá como secundaria de lujo en esta nueva entrega.

Mis primeras impresiones son muy positivas ya que parece que Tango GameWorks (desarrolladora) ha cuidado todos los puntos clave del juego; historia, acabado técnico y jugabilidad, pero prefiero no sacar conclusiones hasta tener la oportunidad de probarlo por mi mismo.

El lanzamiento de The Evil Within 2 está marcado para el 13 de octubre y que llegará a PC, Xbox One y PS4. Para terminar os recordamos los requisitos mínimos y recomendamos que deberemos cumplir si queremos jugarlo en compatibles, ajustados con las equivalencias adecuadas.

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-2400 o AMD FX-8320.

8 GB de RAM.

GTX 660 o HD 7850.

40 GB de HDD.

Requisitos recomendados