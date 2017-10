Rendimiento de la GeForce GTX 1070 Ti en Ashes of the Singularity

El anuncio oficial de la GeForce GTX 1070 Ti está previsto para el próximo 26 de octubre, aunque según las últimas informaciones no habrá disponibilidad real de la tarjeta hasta el 2 de noviembre. Si esto se cumple tendríamos un “lanzamiento sobre papel” a finales de octubre.

Gracias a numerosas filtraciones anteriores hemos tenido ocasión de conocer las especificaciones de la GeForce GTX 1070 Ti, e incluso sabemos que podría venir con las frecuencias de trabajo limitadas e incluir algún tipo de bloqueo por software que impida hacer overclock, pero no teníamos datos concretos sobre el rendimiento de la misma.

Con todo la gran cantidad de información filtrada nos facilitaban la posibilidad de hacer una comparativa con la GeForce GTX 1080 y teníamos claro que la diferencia de rendimiento debería rondar entre el 10% y el 15% aproximadamente, algo que hemos podido confirmar gracias a Ashes of the Singularity.

En la imagen que acompañamos podemos ver los resultados que consigue la GeForce GTX 1070 Ti en Ashes of the Singularity; 6.200 puntos con resolución de 2.560 x 1.440 píxeles y configuración “Extreme”. Este resultado no queda muy lejos de los más de 7.000 puntos que logran de media la mayoría de las GeForce GTX 1080 de NVIDIA.

No hay duda de que una GeForce GTX 1070 TI no va a estar al mismo nivel que una GeForce GTX 1080, pero podemos dar casi por confirmado que las diferencias entre ambas a nivel de rendimiento van a ser muy pequeñas y que si es posible hacer overclock no habrá problemas para superar mediante fuerza bruta el desempeño de la segunda.

Más información: Videocardz.