¡PES ha vuelto! Tiembla, FIFA

9 Jugabilidad

Modos de juego

Gráficos y sonido

Quería enfocar este análisis desde un punto de vista de veterano de dicho título. Pro Evolution Soccer, qué buenos recuerdos cuando era el juego de simulación deportiva por excelencia. Un juego que conseguía enganchar a los jugadores con su Liga Master o simplemente con partidos normales, con ese toque de amor y odio, pero que volvía a hacer que encendieras una vez más la Play.

Una franquicia que empezó fenomenal y que con el tiempo se fue deteriorando, dando coletazos hasta que FIFA le comió el terreno. Fue duro aceptar que el juego de EA le superó durante varios años, pero era real, PES estaba muerto. Pero con estas últimas entregas, Konami ha conseguido estabilizar y encarar el barco hacia una muy buena dirección. Hasta me atrevería a decir que PES está de vuelta, aunque con varios detalles por pulir.

JUGABILIDAD: “Muy buenas sensaciones”

Evidentemente, la parte de la jugabilidad en un juego deportivo es el gran grueso a destacar. Konami ya puso rumbo hacia el progreso el año pasado pero aún le quedaba algo por pulir. Y a pesar de que no cuenta con muchas de las licencias (cosa que nunca fue su punto fuerte), con la nueva entrega de Pro Evolution Soccer 2018 han conseguido lo que buscaban. Control real a la hora de interactuar con la pelota, pases y tiros mucho más manuales, más realismo a la hora de realizar movimientos y al haber contactos entre los jugadores. Un sensación que te deja buen sabor de boca.

La Inteligencia Artificial (IA) está muy lograda. Cuando nos enfrentemos a ella procurará hacer distintas tácticas para sobreponerse a nosotros, como por ejemplo una alta presión si sacamos en corto, o cerrarse bien atrás si está sufriendo un asedio. Además de esto, los porteros creo que es lo que más me han gustado. Están en el punto en el que un disparo medianamente fácil de atajar lo van a parar a la perfección pero tienen su grado de pifias. Igualmente pasa al revés, pueden sorprender sacando una buena mano a un disparo a bocajarro o cañonazo. Evidentemente dependerá de la habilidad del portero. Estoy muy contento en este apartado.

Vamos con los controles. Como siempre en esta franquicia es algo que nunca ha defraudado. Siempre han sido intuitivos y de fácil aprendizaje para nuevos adeptos. No obstante, no todo es oro lo que reluce. Creo que hay algún fallo a la hora de ejecutar a veces el pase al hueco. Suele ser al hacerlo rápidamente y el jugador acaba golpeando el balón con una fuerza potente hasta el absurdo. Otro de los problemas que a veces nos vamos a encontrar es a la hora de cambiar al jugador, no siendo el que queremos. Son dos detalles que son importantes mencionar aunque eso no tiene que ver para no premiar a este juego con una valoración muy positiva en este punto.

Por lo que respecta a la estrategia, la configuración de la estrategia en los partidos te permite varias configuraciones, tanto en los menús como en el terreno de juego. No obstante creo que en la modalidad MyClub se han dado de bruces en los menús de estrategia.

MODOS DE JUEGO “Acabarás viciando mucho”

No voy a centrarme en los modos de juego que hay, sino que voy a resaltar los que creo que son los más interesantes, comenzando con la famosa Liga Master (LM). Creo que es el modo más famoso de la franquicia. Configurable desde el principio, emulamos a un entrenador y tenemos que llevar a nuestro equipo a la gloria. Por supuesto el camino no es fácil porque tenemos que complicarnos para fichar, ganar y que no nos despidan.

Otro de los modos de juego que siempre gusta jugar es el Ser una Leyenda, donde nos creamos a nuestro alter ego para llevarle a los más alto. Desde que se es un chaval hasta todo un veterano. Además podemos usar dicho personaje online.

Por otro lado, algo que me ha llamado la atención es el modo de partido aleatorio. Un partido que jugaremos con un equipo de jugadores seleccionados al azar y que capitanearán tres jugadores de alto nivel. Además podemos establecer una serie de rondas para intercambiar jugadores para intentar “desequilibrar” el equipo rival. Pero ojo que el contrario también puede hacer lo mismo.

MyClub es el modo de juego en el que vas a disfrutar mucho pero acabarás odiándolo en algunos momentos. Es lo que sería el análogo del Ultimate Team de Fifa pero con sus propios matices. Lo primero de todo es la forma de fichar, que va por probabilidades. Esto funciona de la siguiente manera, tenemos que hacernos con ojeadores que según sus criterios podrán hacerse con jugadores con unas características concretas. También, podemos usar agentes, que nos los pueden dar como recompensas y son más “fiables” a la hora de fichar. Todo esto es muy interesante porque no todos los equipos los vamos a ver con un Messi, un Ronaldo o un Neymar, que suele ser lo típico, sino que es más complicado hacerse con uno de estos cracks y habrá más variedad de equipos. En este aspecto vamos a acabar echándole muchas horas al juego para configurar el equipo. Por el contrario, donde creo que Konami tiene que mejorar, y mucho, es a la hora de poder elegir la estrategia en este modo porque está separada la formación de la estrategia. En MyClub necesitamos un director técnico (un entrenador) que tendrá un sistema de juego. Este sistema es impepinable y no nos dejará configurarlo como queramos, y solo nos podremos ajustar pocas cosas. Esto lo veo muy mal porque aunque un entrenador tenga un sistema de juego predilecto siempre pueden arriesgarse a usar otros cuando van ganando o perdiendo.

Recordar que PES es un juego multijugador, tanto en versus como en cooperativo. En todos los modos de juego podemos utilizar hasta cuatro mandos en un mismo dispositivo. También contempla la opción de jugar online, que por cierto, he de reconocer que va muy fluida. Lo malo que veo en este punto, no solo en PES sino en FIFA, es el matchmaking. Bajo mi punto de vista, tener una configuración totalmente manual puede perjudicar el emparejamiento y acabas quitando las opciones de los filtros para poder jugar, y evidentemente en desventaja porque acabas jugando contra jugadores que juegan con ayuda.

GRÁFICOS Y SONIDO: “Física y ambiente fenomenales”

En cuanto al apartado gráfico he de reconocer que la franquicia ha mejorado muchísimo. El año pasado ya presentó un lavado de cara muy bueno y este año lo han acabando puliendo. A destacar, aparte de los propios jugadores que están muy logrados la mayoría que son famosos, los aficionados del estadio ya no son “de papel”. También hemos comparado entre una PS4 y un PC con una tarjeta gráfica potente y se aprecia bastante los resultados, siendo, evidentemente, favorables al ordenador.

Creo que el punto más fuerte de todos en este juego es la física del balón. En la mayoría de PES siempre ha estado muy lograda y este no es menos. Está muy cuidada y da esa sensación de equilibrio real de cuando ves un partido de fútbol por la televisión.

Por lo que respecta al audio, el ambiente de los estadios está muy logrado. Siempre es algo que gusta escuchar mientras se juega. La banda sonora es muy acorde a este tipo de juegos, siendo música muy a la moda. Suficiente para ambientar los menús.

Sin embargo aquí, como siempre en esta franquicia, para mi, lo negativo son los comentaristas. Al menos los que están en castellano son muy fríos. Está bien que den opiniones en momento vacíos pero la forma de coherencia y cohesión que están hechos no tienen ni pies ni cabeza. Esos comentarios de “ese disparo buscaba la escuadra” cuando el balón ha ido a la banda, dan que pensar.

CONCLUSIÓN: “Este año me decanto por PES”

Para concluir quiero resaltar que la nueva entrega me ha gustado mucho. Cuenta con ese efecto “Pro” que los veteranos seguramente conozcan, eso que creo que realmente hace especial este esta franquicia y por lo tanto la hace legendaria. Saber que el partido no ha acabado sin estar en tensión prácticamente hasta el pitido final. Esa relación amor-odio que hace que vuelvas a dedicarle de nuevo horas al juego independientemente del resultado.

Creo que Konami tiene ahora mismo el poder sobreponerse a FIFA en todo para la próxima temporada si hace bien las cosas. Este año están muy a la par. FIFA no ha conseguido actualizarse del todo y PES le ha comido mucho terreno. Creo que especialmente en el juego y estrategia PES está algo por encima. Evidentemente tiene sus flecos que pulir, pero pesan más las cosas bien hechas en esta entrega. Si mejorar esos detalles que he comentado puede que tengamos de nuevo al rey de los simuladores de fútbol con nosotros después de un letargo considerable.

Se que es difícil salir del nicho si eres un seguidor de una franquicia en concreto, pero probar otras no es malo. Este año que creo que merece la pena arriesgar por Pro Evolution Soccer y darle una oportunidad.

A destacar:

Jugabilidad

Esencia PES

MyClub puede llegar a ser muy adictivo

A mejorar: