Konami ha publicado hoy nueva información sobre la demo de eFootball PES 2020 (el nuevo nombre del clásico Pro Evolution Soccer), la cual se adelanta a la del FIFA, y que se podrá jugar desde hoy mismo en todas las plataformas.

Sin embargo, si bien la demo ya está disponible para descargar y jugar en PlayStation 4 y Xbox One, por alguna razón que desconocemos todavía no ha llegado a PC. Pero la espera no será excesiva, ya que está previsto que la demo aparezca en las distintas tiendas en apenas unas horas, y a partir de las 19:00 de la tarde (hora local peninsular).

En cuanto a los contenidos disponibles, para tratarse de una demo la verdad es que contaremos con más que suficiente para saber que esperar del juego completo. Así pues, podremos probar los modos de juego básicos con los partidos amistosos en local, local cooperativo y multijugador online, así como el modo Editor (sólo disponible en PS4 y PC). Además, haciendo alarde de sus recién adquiridas licencias, contaremos con trece equipos y tres estadios disponibles:

Manchester United

FC Bayern

FC Barcelona

Arsenal FC

Palmeiras

Clube de Regatas do Flamengo

São Paulo FC

Sport Club Corinthians Paulista

CR Vasco da Gama

Club Atlético Boca Juniors

Club Atlético River Plate

Colo-Colo

Allianz Arena (FC Bayern)

Allianz Parque (Palmeiras)

Neu Sonne Arena

Para descargarla, tan sólo tendremos que acceder a la PS Store y la Microsoft Store en el caso de las consolas, mientras que la demo de PC correrá a cargo en exclusiva de Steam, donde como bien os decíamos, todavía no aparece disponible.

La versión completa del eFootball PES 2020 llegará el próximo 10 septiembre para PC (sólo compatible con Windows) bajo un precio de 49,99 euros, y un precio ligeramente para PS4 y Xbox One, de 59,99 euros, aunque ya podemos encontrarlo disponible para su pre-compra en algunas tiendas especializadas y en su web oficial.