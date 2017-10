CD Projekt RED confirma que todo va bien con Cyberpunk 2077

El desarrollo de Cyberpunk 2077 está siendo complicado, tanto que de hecho el juego no tiene ni siquiera una fecha definitiva de lanzamiento y eso que ya lleva un tiempo siendo el objetivo principal de CD Projekt RED.

Esto ha dado pie a mucha especulación y a rumores que han llegado a decir que CD Projekt RED estaría pasando por una situación difícil y que Cyberpunk 2077 podría acabar siendo descartado, algo que ha sido desmentido de forma oficial.

CD Projekt RED ha publicado un comunicado en el que confirman que ha habido movimientos de personal y que se han producido salidas de profesionales del estudio, pero que también ha habido contrataciones y que de hecho siguen buscando empleados para cubrir determinados huecos.

También han confirmado que el desarrollo de Cyberpunk 2077 progresa tal y como estaba planeado y que por tanto no hay nada que temer en ese sentido, aunque no tiene una fecha oficial de lanzamiento y las últimas informaciones apuntan a que podría no llegar hasta 2019 o incluso 2020.

Teniendo en cuenta que se trata de un juego pensado para PC, Xbox One y PS4 hablamos de fechas muy tardías, tanto que puede que para entonces ya tengamos a Xbox Two y PS5 de plena actualidad.

En cualquier caso Cyberpunk 2077 es un proyecto muy interesante que ha generado una gran expectación y las razones son claras, ya que además de estar siendo desarrollado por los creadores de The Witcher 3: Wild Hunt será el primero en utilizar el nuevo motor gráfico REDengine 4.

Más información: DSOGaming.