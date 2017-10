Crackear Denuvo ahora sólo requiere unas pocas horas

Hace más de un año se habló de la posibilidad de que se produjera el fin de la piratería por la imposibilidad de crackear Denuvo, uno de los sistemas DRM más conocidos y utilizados del mundo, y hoy nos encontramos con una situación totalmente distinta.

Como ya os hemos contado en noticias anteriores crackear Denuvo en juegos triple A apenas lleva un día, una realidad que apuntaba claramente al final de dicha herramienta de protección, de hecho la propia Bethesda decidió no utilizarla en The Evil Within 2, uno de sus lanzamientos más importantes de 2017 y puede que tampoco la veamos presente en Wolfenstein II: The New Colossus.

South Park Fractured But Whole fue uno de los últimos lanzamientos en utilizar Denuvo, pero para desgracia de Ubisoft dicho sistema fue superado unas horas después de su lanzamiento, por lo que no llegó a funcionar ni siquiera durante un día completo como creíamos.

Cuando un sistema de protección es incapaz de funcionar durante un día ya no hay excusa que valga, Denuvo no funciona y tanto distribuidores como desarrolladores deberían dejar de utilizarlo ya que no ofrece valor alguno.

Decimos esto porque aunque suene un poco absurdo el simple hecho de poder proteger un juego durante los primeros días de lanzamiento puede suponer un valor suficiente para algunas compañías y es comprensible, ya que en ese periodo se suelen registrar grandes ventas.

Ahora que ese valor se ha esfumado Denuvo no tiene ningún sentido, al menos en su estado actual. Imaginamos que sus responsables estarán considerando la posibilidad de lanzar una versión actualizada que logre aguantar mejor los intentos de crackeo, pero incluso en el caso de que esto ocurra será sólo cuestión de tiempo hasta que acabe siendo superada y requiera de otra actualización para seguir siendo funcional.

Más información: Arstechnica.