Denuvo vuelve a ser crackeado en un día, The Evil Within 2 no lo utiliza

Parece que los problemas para Denuvo no van a terminar hasta que sus creadores se decidan a lanzar una nueva versión. South Park Fractured But Whole, juego que utiliza dicho DRM, ha sido crackeado en un día.

Esto lo incluye en la larga lista de títulos “protegidos” por Denuvo que han sido vulnerados en un día, una situación que como anticipamos no va a cambiar hasta que se desarrolle una nueva versión de ese DRM y que hace que la actual sea totalmente inútil.

Por hacer un poco de memoria de forma directa FIFA 18 fue crackeado en un día y lo mismo ocurrió con Middle-earth: Shadow of War. Otros juegos anteriores como Prey o Resident Evil 7 necesitaron algo más tiempo (unos cinco días), pero al final acabaron siendo vulnerados sin problema.

No queda ya duda alguna de que Denuvo ya no funciona y no sirve para nada, así que las desarrolladoras deberían empezar a plantearse prescindir de dicha herramienta y bajar un poco el precio de venta de sus juegos si quieren luchar de forma efectiva contra la piratería.

En este sentido Bethesda merece una mención especial ya que The Evil Within 2 ha sido lanzado sin Denuvo, un movimiento que nos parece muy inteligente ya que como anticipamos es un DRM que ya no es capaz de ofrecer ningún tipo de protección real.

Os recordamos que en este artículo hemos publicado un análisis completo de The Evil Within 2 y nuestras conclusiones han sido muy positivas.

Más información: DSOGaming.