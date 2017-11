Es imposible vencer al envejecimiento, dicen los científicos

Muchos estudios e investigaciones han intentado desafiar al envejecimiento y también a la muerte, pero un grupo de expertos de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, ha llegado a la conclusión de que es matemáticamente imposible vencer el proceso de envejecimiento que sufren los organismos multicelulares.

Hasta ahora se creía que sería posible luchar contra ese proceso natural mediante la estimulación del desarrollo de células plenamente funcionales, es decir, haciendo que las células dejen de perder capacidades según van envejeciendo para lograr que sigan funcionando como si fueran siempre jóvenes.

Esta idea es interesante y ha servido para sustentar la posibilidad de una juventud eterna gracias a la modificación genética, pero los expertos de la Universidad de Arizona han identificado un problema muy grave y es que dicha técnica podría acelerar la aparición de tumores malignos.

Cuando se produce el envejecimiento celular algunas células aumentan su tasa de crecimiento, lo que puede provocar la formación de células cancerosas. El riesgo de cáncer aumenta por tanto con la edad, esta es una realidad que el ser humano y otros organismos multicelulares padecen actualmente, y deshacerse de esas células envejecidas no haría más que agravar este problema.

“Podrías ralentizar el envejecimiento pero no detenerlo. Tenemos una demostración matemática de por qué es imposible solucionar ambos problemas. Puedes solucionar un problema pero estarás atrapado con el otro. Las cosas empeorarán con el tiempo, ya sea de una forma o incluso de ambas: O bien todas tus las células se volverán más lentas (viejas) o tendrás cáncer. Y la razón básica es que las cosas se rompen. No importa cuánto intentes y evites que se rompan, no puedes impedirlo por completo. Es algo con lo que tienes que lidiar por ser un organismo multicelular”.