Científicos descubren un enorme “vacío” en la Gran Pirámide

“Scan Pyramids”, el proyecto internacional que pretende encontrar respuestas sobre el cómo, porqué y quién construyó la Gran pirámide de Guiza, ha encontrado un enorme “vacío” del tamaño de un avión en el centro de esta obra colosal e irrepetible.

Ha sido el primer gran descubrimiento de un proyecto que pretende analizar la Gran Pirámide y otros monumentos en Egipto, en principio “sin tocar una sola piedra”. Para ello utilizan tecnologías avanzadas pero no invasivas, como termografía infrarroja, láseres, drones y detección de muones.

Esta última técnica ha sido la utilizada para encontrar lo que podría ser una nueva cámara de la Gran Pirámide. Los muones son partículas elementales creadas cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera de la Tierra. Lo interesante de ellos es que pueden penetrar los bloques de la pirámide antes de ser absorbidos. Colocando detectores se puede medir su cantidad, realizar un escaneado 3D de la estructura interna y como muestra la imagen realizar un mapeado utilizando realidad aumentada:

La detección por muones no dice a los científicos lo que hay, pero sí lo que no hay. En este caso un “gran vacío” de al menos 30 metros de longitud a la altura de la Cámara del rey y las cámaras de descarga donde en teoría debería haber bloques de sólida roca. “Si bien no hay información sobre el papel de este “vacío” los resultados muestran cómo la física de partículas moderna puede arrojar nueva luz sobre el patrimonio arqueológico del mundo”, han comentado los científicos en Nature.

¿Es una cámara secreta con dependencias? ¿Qué hay en su interior? ¿Es una estructura de apoyo? ¿Simplemente un vacío arquitectónico para ahorro de piedra y construcción? Nadie puede saberlo. El próximo paso sería encontrar la manera de acceder a su interior lo que implicará pequeños robots de exploración.

Esperaremos la conclusión de la investigación sobre la más antigua y única de las siete maravillas del mundo antiguo que queda en pie. Obra colosal e irrepetible de la que se espera descubrir sus secretos aunque quizá nos deje aún más misterios.