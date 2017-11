Meizu y MediaTek trabajan en nueva tecnología de reconocimiento facial

Nos guste o no cuando Apple apuesta por integrar una tecnología determinada en sus smartphones ésta se acaba poniendo de moda. Da igual si han sido los primeros o no y el caso de Face ID es uno de los mejores ejemplos recientes, ya que ha motivado incluso una alianza entre Meizu y MediaTek para crear una nueva tecnología de reconocimiento facial.

Ha sido Ard Boudeling, ejecutivo de Meizu, quien ha confirmado la alianza a través de Twitter y quien ha comentado que esperan crear “la mejor tecnología de reconocimiento facial para smartphones”, y que esperan tenerla lista para 2018.

Aunque no ha dado información concreta más allá de lo dicho podemos sacar en claro que esta alianza entre Meizu y MediaTek tiene un objetivo tan simple como ambicioso, dar forma a un sistema de reconocimiento facial verdaderamente fiable pero que al mismo tiempo se pueda utilizar en smartphones “relativamente asequibles”.

Dicho de otra forma para que se entienda mejor, el sistema de reconocimiento que preparan ambas compañías podría ser lo bastante bueno como para sustituir al lector de huellas dactilares en terminales con formato 18:9, y al mismo tiempo tener un coste “razonable” que permitiría su popularización y utilización en una amplia variedad de terminales.

Con esto en mente sólo nos queda esperar a ver con qué nos sorprenden ambas compañías a lo largo del próximo año, aunque por lo que respecta a Meizu intuyo que la compañía china tendrá pensado lanzar un nuevo smartphone tope de gama con pantalla 18:9 y ese sistema de reconocimiento facial.

Más información: NextPowerUP!

We’re working together with @MediaTek to create the best facial recognition technology on smartphones. We hope to show you in 2018. pic.twitter.com/lYnFXMtblL

— Ard Boudeling (@ArdCB) 30 de octubre de 2017