NVIDIA y MediaTek trabajan en nuevos SoCs gaming para PC y portátiles

Nintendo no es la única que está interesada en utilizar GPUs NVIDIA integradas en SoCs para crear productos gaming. Según una nueva información el mercado está experimentando un crecimiento importante alrededor de las consolas portátiles tipo PC, y también se espera un despegue notable del mercado AI PC, donde los SoCs con capacidades de IA serán clave.

Con este panorama que MediaTek y NVIDIA hayan decidido trabajar juntos para desarrollar nuevos SoCs gaming es un movimiento totalmente lógico, y sinceramente me parece muy acertado. La información se divide en dos partes, en primer lugar tenemos los rumores que dicen que ambas compañías trabajan en un SoC para PC que tendrá un precio máximo de 300 dólares, y que competirá con los Snapdragon Elite y los serie M de Apple.

En segundo lugar tenemos otra información, más reciente, que es la que asegura que NVIDIA y MediaTek trabajan también en un SoC para consolas portátiles. Este chip utilizará una GPU integrada de NVIDIA y una CPU ARM, aunque las especificaciones son desconocidas de momento, así que no sabemos qué arquitecturas habrían sido las elegidas para impulsar dicho chip.

Cabe la posibilidad, por lo que he leído tras profundizar un poco más en el tema, de que NVIDIA y MediaTek estén preparando el lanzamiento de una consola portátil propia, algo que sin duda sería un bombazo, aunque por razones evidentes esta llegaría bajo el sello de MediaTek y con el distintivo de integrar una GPU NVIDIA.

Puede que esa consola sea más avanzada a nivel de hardware que Nintendo Switch 2, ya que se viene rumoreando que al final Nintendo optó por un SoC Tegra personalizado con una GPU menos potente de lo que realmente podía ofrecerle NVIDIA, y basado en Ampere en vez de en Ada Lovelace. Esa decisión se debió a una simple cuestión de costes, es decir, la gran N optó por el chip más económico para abaratar el coste de producción de su nueva consola.

Veremos en qué queda todo esto, pero la verdad es que una consola portátil con una GPU Ada Lovelace que ofrezca la tecnología NVIDIA DLSS 3.5 podría romper el mercado. Pensad en el potencial que tendría gracias a Super Resolution y a Frame Generation, y en la experiencia que podría crear con una pantalla en 1080p.

Puede que tanto MediaTek como NVIDIA ofrezcan más información sobre esta colaboración, y sobre ese proyecto de consola, en el Computex, así que estaremos atentos para contaros todos los detalles que vayan apareciendo.

Yep and Mediatek is also working on gaming handled SoC with Nvidia GPU as Jensen is frustrated by Nintendo and he sees a good market potential.

PS: its different than the new NV semi-custom div that tries to reenter the console market (some CN clients are already interested) https://t.co/sBuYVLJILc

— AGF (@XpeaGPU) May 15, 2024