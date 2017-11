Elon Musk cree que el hardware actual conduce tan bien como un humano

Durante la conferencia de resultados de Tesla el CEO de la compañía, Elon Musk, ha aprovechado para hacer algunos comentarios sobre el estado de la tecnología de conducción autónoma que utilizan en sus coches, y según sus propias palabras el hardware actual conduce “casi tan bien como un humano”.

Este ha sido el comentario de Elon Musk en una traducción directa:

“Los entes reguladores pueden requerir un margen significativo que esté por encima de la capacidad humana para poder comprometerse por completo. Pueden decir que necesita (un sistema de conducción autónoma) ser 50 por ciento más seguro, un 100 por ciento más seguro o un 1000 por ciento más seguro, no lo sé. No estoy seguro de que ellos lo sepan tampoco … Pero estoy seguro de que podemos llegar a un nivel casi humano con nuestro hardware actual. Y sí, tendremos más que decir en materia de hardware pronto. No estamos listos para comentar nada ahora, pero me siento muy optimista en ese tema “.