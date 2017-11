El amor tiene precio: 25 iPhone X

La noticia curiosa de la semana (vale, y un poco idiota) nos llega -como no- desde China. Mientras los tiempos de envío de los nuevos iPhone X se han extendido a seis semanas como muy pronto, un individuo ha conseguido 25 unidades. Normal que no haya stock para el resto. Y no creas que tiene una empresa y los va a repartir o es un revendedor. Simplemente, el tipo está enamorado.

Resulta que el colega ha adquirido los iPhone X, los ha colocado formando un corazón, lo ha rellenado con pétalos de rosa y mediante un anillo para la ocasión (suponemos un buen pedrusco) le ha pedido a su novia santo matrimonio.

El número de 25 está argumentado por el número de años que tiene la novia. El resto no intentes explicarlo. En mi época una pedida de mano oficial era impensable sin pasar por la casa de la pretendida y tener una parrafada con el suegro en cuestión. No llegaba “al amor detrás de las rejas” de décadas anteriores porque había métodos precisos para el intercambio de fluidos. Siempre sin llegar a la tragedia del embarazo, se entiende. El suegro callaba, pero el pobre sospechaba que su niña no llegaría virgen al matrimonio.

Unos años después, ahorros anuales incluidos, llegó el viaje a París como recordatorio de amor eterno en la ciudad de la luz. ¡Qué tiempos aquellos! En la era de la movilidad, nada mejor que una petición de mano tan sorprendente como la que nos ocupa. Creemos que la chica dijo sí, pero no está confirmado.

Por si tienes a la novia/o en capilla y estás haciendo cuentas ya te digo que lo tienes muy mal. El iPhone X en China no baja de 8.388 yuanes lo que al cambio nos deja un total de 31.500 dólares. En España, la bromita no sale mucho más barato en euros,

No seas duro con el amante chino porque ¡cuánto no vale el cariño de tu chica/o!. Tampoco con el redactor, ya he prometido al jefe descontar esta entrada del sueldo mensual. Será por amor…