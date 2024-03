Nueva (vieja) disposición de las cámaras en los iPhone 16

La recién inaugurada primavera y buena parte del verano nos separan, todavía, de la presentación y el lanzamiento de los iPhone 16 que, salvo sorpresa, verán la luz con la vuelta al cole de septiembre de 2024. Una generación que, como ya nos indica su número, es la… decimo octava. Sí, efectivamente, quizá los más jóvenes no lo recuerden, pero hasta la llegada de la generación de los iPhone X la nomenclatura de cada generación no era un valor numérico autoincremental, pues tras el de primera generación llegó el 3G, después el 3GS, después el 4, después el 4S y así hasta el 6S, 7 y 8 no tuvieron revisión S, y del 8 saltamos al 10 (X).

Sea como fuere, finalmente nos hemos podido acostumbrar a que el número de cada generación sea fácilmente deducible, pues tan solo tendremos que sumar un 1 al de la anterior. Gracias, sistema decimal, gracias Simon Stevin, gracias Gabriel Mouton, gracias Napoleón (aunque luego perdió méritos por razones de sobra conocidas). Ahora bien, que un número y su correspondiente generación hayan quedado en el pasado no significa que hayan desaparecido para siempre.

Y no, no temas, no voy a ponerme en plan «vivirán siempre que los recordemos etcétera», no, me refiero a que, como bien sabes, Apple se ha especializado en recuperar diseños antiguos (es decir, de generaciones pasadas) para volver a emplearlos en generaciones posteriores. En ocasiones esto se aplica al diseño del teléfono en sí, mientras que en otras ocasiones, como la que nos ocupa ahora, se circunscribe a un elemento concreto del mismo.

First Cases for iPhone 16 pic.twitter.com/xCUOldA8I2 — Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 29, 2024

Nos encontramos frente a una filtración y, por lo tanto, debemos tomarla con reservas (con una pizca de sal, que dicen los anglosajones), pero por lo que parece, el iPhone 16 recuperará el diseño del módulo de cámara del iPhone X, una disposición que no se había dado hasta entonces y que fue exclusivo de la misma, pues aunque el iPhone 11 también incluía dos cámaras dispuestas verticalmente (una sobre otra), Apple adoptó el característico diseño de módulo cuadrado que ha persistido hasta el momento.

De este modo, parece que Apple se plantea volver a darle una oportunidad a este diseño, más fino, que estéticamente además también serviría para distinguir mejor los modelos estándar de iPhone 16 de los Pro, en lo que podemos apostar a que sí que se mantendrá el diseño cuadrado, que tantas personas asocian ya al smarphone de Apple.

Cabe, no obstante, otra posibilidad, y es que en realidad la funda a la que ha tenido acceso este filtrador no sea la de los iPhone 16, sino la de la futura generación del iPhone SE, que según los datos (no oficiales) más recientes esperamos para 2025. No obstante, si se mantiene ese plazo, parece un poco pronto para que ya se estén produciendo fundas, lo que le resta cierto peso a esta posibilidad.