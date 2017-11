La producción de Nintendo Switch mejorará mucho el próximo año

La gran N sigue trabajando para mejorar la producción de Nintendo Switch, una consola que como sabemos generó muchas dudas incluso entre las principales empresas del mundillo tecnológico y que al final ha acabado siendo todo un éxito.

Como os hemos adelantado en esta noticia la compañía japonesa está haciendo todos los preparativos para dar un gran empujón a la producción de Nintendo Switch, una medida que se dejará notar a lo largo de todo el año fiscal de 2018.

Nintendo espera suministrar entre 25 y 30 millones de consolas Nintendo Switch en dicho periodo, una cifra impresionante que unida a los casi 8 millones de unidades que ya ha vendido le permitiría posicionar muy cerca de Xbox One, una consola que lleva en el mercado desde 2013 y que habría vendido alrededor de 40 millones de unidades.

Salta a la vista que las previsiones de Nintendo son muy positivas y que si el interés que ha generado Nintendo Switch se mantiene de forma sostenida durante otro año más podría acabar superando también a PS4, una consola que lidera el mercado con 67 millones de unidades vendidas.

¿Qué hace tan especial a Nintendo Switch?

Es una buena pregunta. Sin duda lo más atractivo es su enfoque como consola híbrida ya que puede trabajar tanto como portátil como “sobremesa” gracias al dock. A esto debemos unir la popularidad que tienen las franquicias exclusivas de Nintendo.

En este sentido la llegada de títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey han servido para dar un impulso a las ventas y para mantener el interés sobre la consola, una estrategia que se mantendrá con posteriores entregas de franquicias como Metroid y también con la llegada de títulos triple A de terceros, como por ejemplo Wolfenstein II: The New Colossus.