PlayStation Plus gratis durante cinco días a partir de mañana

Sony ha confirmado que permitirá disfrutar de PlayStation Plus gratis durante un periodo de cinco días, una promoción que comenzará mañana y que se extenderá hasta el 20 de noviembre, lo que significa que podréis aprovecharla durante todo el fin de semana.

Como sabrán la mayoría de nuestros lectores disponer de PlayStation Plus gratis implica que será posible acceder al multijugador de todos los títulos de PS4 que no requieran además del pago de una suscripción mensual, aunque debemos tener en cuenta que la promoción no incluirá todas las ventajas de dicho servicio.

Uno de los valores más importantes que ofrece PlayStation Plus a los usuarios es la posibilidad de acceder a juegos gratuitos que se van renovando cada cierto tiempo, y que se mantienen en la biblioteca como “propios” siempre y cuando no dejemos de pagar nuestra suscripción.

Pues bien esa ventaja no estará activa en esta promoción, lo que significa que no será posible acceder a los juegos gratuitos del mes de noviembre disponibles en PlayStation Plus, sólo al modo multijugador de los títulos que tengamos como ya hemos comentado al inicio.

La idea de ofrecer el modo multijugador como un servicio independiente de pago no es algo exclusivo de Sony (Microsoft hace lo propio con Xbox One) pero lo cierto es que ha sido objeto de polémica constante entre la comunidad.

En cualquier caso el enfoque actual de ofrecer juegos gratuitos (triple A en algunos casos) ha sido un buen aliciente para incrementar el valor del servicio y animar a los jugadores a suscribirse al mismo, y no hay duda de que es uno de los pilares principales sobre los que se sostiene actualmente.

Más información: Neowin.