Assassin’s Creed Origins no ha sido pirateado todavía, ¿por qué?

Desde su lanzamiento Assassin’s Creed Origins ha estado marcado por la polémica. Todos los que nos leéis habitualmente sabéis que el juego ha estado en el centro del huracán por el uso de un sistema de DRM combinado (VMProtect + Denuvo).

Se especuló que dicho sistema de DRM podría ser el culpable del alto consumo de CPU que realizaba Assassin’s Creed Origins, una teoría que tenía sentido ya que el juego sólo funcionaba de forma realmente óptima en juegos que tenían como mínimo cuatro núcleos de alto rendimiento y ocho hilos.

Ubisoft no quiso perder la ocasión de poner fin a la polémica y emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el juego no tenía un alto consumo de CPU debido al uso de los citados sistemas DRM, y concretó que el impacto de aquellos en el rendimiento era imperceptible.

Gracias al lanzamiento de sucesivos parches el juego ha ido mejorando gradualmente su rendimiento y ha llegado a un nivel aceptable, aunque evidentemente dista mucho de ser plenamente óptimo. Con todo no es tampoco nada nuevo, ya que los seguidores de la franquicia conocen de sobra los problemas relacionados con el rendimiento que ha arrastrado prácticamente desde sus inicios.

Volviendo al DRM parece que Ubisoft ha jugado bien sus cartas, ya que Assassin’s Creed Origins no ha sido pirateado todavía. Esto contrasta con la situación que estábamos viviendo ultimamente, en la que los juegos triple A que iban apareciendo caían uno tras otro en cuestión de horas.

Se comenta que esto se debe no sólo al uso combinado de dos soluciones de DRM, sino al hecho de que Denuvo ha lanzado una nueva versión de su sistema de protección que los crackers aún no han logrado romper, y que también está siendo utilizada en juegos como Sonic Forces, Injustice 2, Football Manager 2018, Need for Speed Payback y Star Wars Battlefront 2.

Como siempre será sólo cuestión de tiempo hasta que esa nueva protección acabe cayendo, pero esta situación confirma que Denuvo no estaba derrotada, sólo estaba “terminando de montar el puzzle”.

