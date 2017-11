NASA muestra la evolución de la Tierra y el cambio climático

NASA ha publicado un vídeo que muestra la evolución de la Tierra en los últimos veinte años y el cambio climático que nos acecha, sólo negado por irresponsable o interesados en preservar sus propios intereses.

NASA viene observando desde el otoño de 1997 de forma continuada y globalmente la vida vegetal en la superficie y en los océanos de la Tierra. Ello ha sido posible gracias a los satélites que constantemente apuntan al planeta y en especial al Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS).

La vista desde el espacio permite a los científicos monitorear el estado de cultivos, bosques y pesquerías en todo el mundo. Pero los científicos de la agencia espacial también han descubierto cambios a largo plazo en todos los continentes y cuencas oceánicas, y cómo los ecosistemas están respondiendo al cambio climático y las variaciones a gran escala en la interacción humana con el planeta que más pronto que tarde tendremos que realizar si queremos conservarlo.

El vídeo captura el historial de observación de 20 años en apenas unos minutos. “Una increíble y evocativa visualización de nuestro planeta vivo, respirando cada día, cambiando con las estaciones, respondiendo al sol, a los vientos cambiantes, a las corrientes marinas y a las temperaturas”, dice NASA. “Vivimos en un planeta que respira y tenemos que tratarlo con cuidado. Es un lugar delicado”, recalcan.

Las imágenes muestra la reacción de la Tierra al cambio climático y las consecuencias que de ello se han observado por los satélites. Son bien conocidas por los científicos:

Aumento de temperatura global

Aumento del nivel de los océanos

Cambio de color en los océanos, del verde-azul al rojo-morado

Descenso del Fitoplancton, base de la cadena alimenticia en los océanos

Menores lluvias

Desaparición de bosques por incendios masivos

Incremento de los niveles de dióxido de carbono y otros gases

Incremento de “zonas muertas” en las inmediaciones de las costas y en los grandes lagos

Realmente no hace falta ser Stephen Hawking ni irse al espacio para observar la sequía o que en la semana que inicia diciembre te puedas bañar en el levante español con temperaturas que se acercan a 30 grados. No hay un científico de peso que niegue hoy el cambio climático y la responsabilidad (mayoritaria aunque no total) que las actividades humanas y el sistema económico y de vida implantado en las últimas décadas tienen en ello. Tendremos que cambiar si queremos conservar nuestro hermoso planeta.

Vía | Centro Goddard – NASA