Recientemente vimos que AIDA64 había actualizado el soporte con un listado de nuevos procesadores que todavía ni siquiera han llegado al mercado, y hoy gracias a una información procedente de fuentes taiwanesas sabemos que el Core i7 9700K tendrá 8 núcleos y 16 hilos.

No tenemos información concreta sobre la arquitectura que servirá de base al Core i7 9700K pero todo apunta a que mantendrá la actual Coffee Lake, lo que significa que estará fabricado en proceso de 14 nm++.

La fuente no se limita a hablar del próximo tope de gama para consumo general de Intel, que recordamos ya fue citado por un representante de Eurocom, sino que además da detalles de los próximos Core i5 y Core i3 serie 9000.

En teoría los Core i5 serie 9000 sumarán 6 núcleos y 12 hilos, mientras que los Core i3 serie 9000 tendrán cuatro núcleos y ocho hilos. Si esto se acaba cumpliendo Intel tendría margen para lanzar el primer Pentium con cuatro núcleos y cuatro hilos, y relegar las configuraciones de dos núcleos y cuatro hilos a la serie Celeron.

No tenemos confirmación oficial pero desde luego la información tiene sentido. AMD ha metido mucha presión con los Ryzen y el gigante del chip no puede permitirse tener en el mercado modelos equivalentes en precio con configuraciones de menos núcleos-hilos y no sólo por el rendimiento, sino porque al final muchos usuarios se siguen dejando llevar por los MHz y los núcleos.

Os recordamos que en teoría esta renovación de procesadores basados en Coffee Lake debería llegar al mercado en la primera mitad de 2018 acompañados del chipset Z390 de Intel, que será la base fundamental para apoyar a esos Core i7 9700K, aunque no tenemos claro todavía el tema de la compatibilidad con los chipsets Z370.

Más información: WCCFTech.