Firefox vs Chrome: el zorro acelera como nunca antes, pero…

En unas semanas se lanzará Firefox 57, una actualización verdaderamente extraordinaria para el navegador de Mozilla por los cambios que implica. El soporte del multiproceso avanza y Quantum -así se ha denominado a esta versión- introduce mejoras de rendimiento destacadas, además de un profundo rediseño de la interfaz que, a diferencia de lo sucedido con Australis, me atrevo a prever que va a gustar mucho.

Firefox 57, pues, no va a ser una versión más del navegador, pero tampoco la culminación de nada en concreto. La culminación de esta nueva etapa tecnológica de Firefox se va a ir desarrollando a lo largo de los próximos años de manera incremental. Sin embargo, lo realmente importante es que por fin competirá con argumentos contra el intratable Chrome. “Firefox contraataca“, dicen en Mozilla.

Y es cierto, Firefox contraataca. ¿Con el suficiente impulso? Ese es otro cantar. Que Firefox se ponga al día no significa que Chrome se duerma en los laureles, y para comprobarlo nada mejor que unas pruebas.

Antes, unos apuntes;

He utilizado las batería de tests que ofrecen en Basemark Web y BrowserBench, las más avanzadas y completas actualmente (toda la información de cada prueba ahí).

Las versiones en liza son Firefox 57 y Chrome 62 , ambas beta, por lo que no son estables, pero las mejoras a nivel técnico ya estarían implementadas.

Los resultados de estas pruebas no son estrictamente fiables, varían según el escenario -diferentes configuraciones de PC, diferentes configuraciones del navegador, etc- y las puntuaciones reflejan multitud de parámetros, incluyendo velocidad a la hora de ejecutar elementos web (JavaScript, CSS, HTML5).

En resumen, estas pruebas no se tienen por qué corresponder con la experiencia de usuario, pero son lo que hay (como las estadísticas de firmas como NetMarketShare, StatCounter y otras son lo que hay para presumir cómo se reparte el pastel de sistemas operativos o navegadores web).

Firefox 57 vs Chrome 62

A continuación, un Firefox vs Chrome enfocado en el rendimiento y el soporte de tecnologías web cuyos resultados no dejan lugar a dudas: el zorro vuelve con energías renovadas, pero Chrome no da respiro.

Como se ve, al menos sobre el papel Firefox no ha alcanzado a Chrome. Pero se ha aproximado tanto que por fin se siente la competencia. Y esto solo es el principio.