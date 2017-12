Hoy por hoy decir que la Tierra es plana puede ser objeto de mofa y es comprensible, ya que gracias a la exploración espacial está más que comprobado que nuestro planeta es “redondo” (siempre con matices como vimos en este artículo).

A pesar de todo hemos visto cosas que nos han dejado sin palabras. Recientemente en Twitter corrigieron al astronauta Pedro Duque y le dijeron que la Tierra es plana. Sí, a un señor que ha visto nuestro planeta desde la Estación Espacial Internacional, y todo quedó “tan normal”.

Elon Musk ha sido uno de los últimos que se ha atrevido a hablar de esta cuestión, aunque lo ha hecho de una manera bastante original que demuestra la inteligencia y el sentido del humor del ejecutivo de Tesla y SpaceX.

En un tweet dirigido a la Flat Earth Society Elon Musk ha preguntado que por qué no hay una Flat Mars Society y la respuesta de la primera no tiene desperdicio:

Se ha observado que Marte, un planeta a millones de kilómetros es redondo, pero la Tierra que lleva siendo observada desde hace mucho más tiempo y que se conoce mucho mejor no es “esférica”, es todo una mentira inventada por razones en las que ni siquiera los seguidores de esta corriente terminan de ponerse de acuerdo.

Como habréis podido imaginar esta conversación tuvo una gran repercusión en Twitter y generó polémica y burlas a partes iguales. A nivel personal respeto que cada uno crea en lo que quiera, pero en pleno siglo XXI y con los medios que tenemos esforzarse en “demostrar” que la Tierra es plana me parece algo absurdo.

Hi Elon, thanks for the question. Unlike the Earth, Mars has been observed to be round.

We hope you have a fantastic day!

— Flat Earth Society (@FlatEarthOrg) 28 de noviembre de 2017