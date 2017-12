Posibles especificaciones del Sony Xperia XZ2 Premium

El Sony Xperia XZ2 Premium será el próximo terminal tope de gama que lanzará la compañía japonesa el próximo año y según las últimas informaciones el primero de la firma en dar el salto al formato 18:9.

Este detalle es sin duda el más importante de toda la información, ya que implicaría un cambio profundo de diseño y una evolución frente a ese acabado conocido como “Omnibalance” que han mantenido durante las anteriores generaciones.

A pesar del cambio de formato la filtración más reciente que hemos tenido ocasión de ver indica que el Sony Xperia XZ2 Premium tendrá un tamaño bastante contenido; 5,7 pulgadas, aunque repetirá resolución 4K y tecnología TRILUMINOS.

Por lo que respecta al resto de las especificaciones de haba de un SoC Snapdragon 835, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de capacidad de almacenamiento ampliable, batería de 3.420 mAh, Android O como sistema operativo y certificación IP68, lo que asegura una resistencia al agua en inmersiones hasta un metro y medio de profundidad durante 30 minutos.

En principio todo parece tener sentido menos el SoC y es comprensible, ya que hablamos de una solución de la generación actual de smartphones que será utilizada en la próxima generación. Sin embargo no es algo descabellado, de hecho basta con ver lo que hizo LG con el G6 o lo que ha hecho ZTE con el Axon M.

Con todo el hecho de que no sea la primera vez que se ocurre esto no significa que sea una buena idea, y de nuevo tenemos al LG G6 como ejemplo. Montar un SoC de una generación anterior en un terminal que compite con la nueva generación supone poner en el mercado un producto que llega “obsoleto” y que no puede competir al mismo nivel con sus rivales directos.

Sony debería tener esa realidad muy en cuenta y retrasar el lanzamiento del Xperia XZ2 Premium si es necesario para poder montar un Snapdragon 845.

