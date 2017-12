Hacen funcionar un Core i3-8350K en una placa base Z170

Cuando Intel anunció el lanzamiento de los procesadores Coffee Lake S se generó una cierta polémica por el tema de la compatibilidad, ya que esta nueva gama de procesadores no es compatible con las placas base basadas en chipsets serie 100 y serie 200 y por tanto era impensable montar por ejemplo un Core i3-8350K en dichas generaciones.

Sin embargo un usuario chino ha logrado modificar una placa base MSI Z170A Xpower Titanium e instalar sobre ella un Core i3-8350K, un chip basado en Coffee Lake S que cuenta con cuatro núcleos y que además soporta overclock.

He echado un vistazo a todas las fuentes que he tenido a mi alcance y por desgracia la información que os puedo dar es casa, ya que se trata más de una demostración de que es posible que de un “how to” (guía de cómo conseguirlo), pero no podemos descartar que durante las próximas semanas acaben apareciendo artículos de ese tipo así que estaremos atentos.

Os recordamos que en su momento Intel ofreció una explicación oficial sobre el tema que reproducimos a continuación con una traducción textual:

“Aprovechar al máximo un procesador de 6 núcleos requería cambios en nuestras placas base, concretamente para conseguir una alimentación óptima de los nuevos procesadores de 6 núcleos […] También aprovechamos la oportunidad para elevar las capacidades de overclocking mejorando la entrega de energía a la CPU. Este es otro cambio que requiere modificaciones en la placa base. Igualmente hemos aumentado el ancho de banda de la memoria en el procesador hasta 2.666 MHz (2.400 MHz en la serie Kaby Lake), lo que requiere otra mejora en el diseño de la placa base. Las nuevas CPUs necesitan ser emparejadas con las placas base de la serie 300“.

Está por ver si esta modificación puede suponer algún peligro para la placa base o para el procesador, y sobre todo si sería posible montar un Core i7 8700K y hacer overclock sin problemas.

Más información: Videocardz.