Capcom celebra el 30 aniversario de Mega Man a lo grande

La compañía nipona ha celebrado recientemente el 30 aniversario de Mega Man, uno de los personajes más queridos y más icónicos del mundo de los videojuegos que debutó en la recta final de los años ochenta en la mítica NES de Nintendo.

Posteriormente se lanzaron varias entregas en dicha consola que lo convirtieron en una franquicia que más adelante acabó dando el salto a otras consolas como Super Nintendo y Mega Drive.

El caso es que tras una larga ausencia Capcom ha decidido traer de vuelta a este querido personaje y lo ha hecho a lo grande, ya que han anunciado el lanzamiento de la Mega Man X Collection en PC, Xbox One, PS4 y Nintendo Switch.

Como su propio nombre indica esa colección incluye todos los juegos de la serie Mega Man X que han sido lanzados hasta el momento, un gesto que sin duda gustará a los jugadores más veteranos, aunque esta no ha sido la novedad más importante.

Dicho honor recae sin duda sobre el anuncio de Mega Man XI o Mega Man 11, como queráis llamarlo, un juego que contará con una importante puesta al día en lo que respecta al apartado gráfico y que también estará disponible para PC y para las consolas Xbox One, PS4 y Nintendo Switch.

No tenemos una fecha concreta de lanzamiento pero Capcom ha indicado claramente “late 2018”, lo que significa que dicho juego llegará a finales del próximo año. Toca esperar, pero en cualquier caso es una buena noticia, sobre todo para los fans de la franquicia.

Get equipped with Mega Man 11, coming to Switch, PS4, Xbox One, and PC in Late 2018! Watch the #MegaMan30 livestream at https://t.co/qn8POJ2KIj! pic.twitter.com/wpz3x4rybj

— Mega Man (@MegaMan) 4 de diciembre de 2017