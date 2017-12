Ya disponible la demo de The Evil Within 2, juega gratis

Bethesda ha liberado una demo de The Evil Within 2 que ya está disponible para PS4, PC y Xbox One que nos permitirá disfrutar de los tres primeros capítulos de manera gratuita. Con esto podremos hacernos una idea de todo lo que ofrece el juego y también del rendimiento que podemos esperar si jugamos en PC.

En su momento tuve ocasión de analizar el juego y mis conclusiones fueron muy positivas. La calidad gráfica es buena, la historia completa lo que vimos en la primera entrega y los cambios a nivel jugable marcaron un salto hacia una acción más pronunciada sin perder el toque de survival horror.

Lo único negativo en la versión para PC es la optimización. El juego no aprovecha adecuadamente CPUs de más de cuatro núcleos y tampoco es capaz de sacar el máximo partido de tarjetas gráficas de gama media y alta, lo que en algunos casos acaba dejando caídas de fotogramas por segundo incluso a pesar de que el sistema tiene recursos libres.

Por desgracia esto no es algo nuevo ni tampoco exclusivo de The Evil Within 2, pero en cualquier caso el juego merece la pena ya que ha sido uno de los mejores lanzamientos de este 2017 tanto a nivel general como dentro de su género.

Antes de terminar os recordamos las especificaciones mínimas que deberéis cumplir para disfrutar de una experiencia óptima en compatibles.

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-2400 o AMD FX-8320.

8 GB de RAM.

GTX 660 o HD 7970.

40 GB de HDD.

Requisitos recomendados