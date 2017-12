Este año ha sido uno de los más movidos dentro del mundo del videojuego y no sólo gracias a los importantes lanzamientos que se han producido mes a mes, sino también por el debut de Nintendo Switch, una realidad que nos ha complicado (y mucho) la realización de nuestra selección de los diez mejores juegos de 2017.

Hacer una lista con los diez mejores juegos de 2017 nos obliga a tomar decisiones difíciles y a dejar fuera algunos títulos sobresalientes, pero ese es precisamente el encanto de este tipo de artículos, tener que elegir a los mejores de entre aquellos juegos que han brillado desde el principio con luz propia.

La selección de los diez mejores juegos de este año está realizada en base a nuestro criterio personal, así que os invitamos a dejar en los comentarios vuestro propio punto de vista y a que nos contéis cuáles han sido para vosotros los mejores juegos de 2017.

Sin más preámbulos empezamos.

1-Resident Evil 7

La conocida franquicia de Capcom volvió con una propuesta que generó dudas, sobre todo por el salto a perspectiva en primera persona, pero al final ha sido todo un acierto.

En su momento tuve la oportunidad de analizarlo y lo valoré con un nueve, una puntuación que mantengo y que me parece acertada ya que la compañía nipona supo mantener el encanto de su conocida saga introduciendo cambios importantes que le dieron un soplo de aire fresco.

Uno de los grandes e imprescindibles del año, tanto si eres fan de la franquicia como si no.

2-Prey

En mi opinión ha sido uno de los diez mejores juegos del año y también uno de los más interesantes en su género (con permiso de Wolfenstein II: The New Colossus) por su acertada línea argumental, su buena narrativa y su jugabilidad.

El apartado técnico al final acabó siendo más discreto de lo que me esperaba. Con esto no queremos decir que su calidad gráfica sea mala, sino simplemente que al final quedó un poco por debajo de nuestras expectativas.

En líneas generales es un título sobresaliente y bien terminado que te atrapa de principio a fin.

3-Hellblade: Senua’s Sacrifice

Ha sido una de las grande sorpresas del año y merece estar en esta lista por tres grandes razones que os vamos a resumir a continuación.

La primera es el argumento y la técnica narrativa, simplemente perfectos. La segunda es el apartado técnico (donde destacan las animaciones faciales) que raya a un gran nivel a pesar de su enfoque excesivamente lineal.

El tercero es que a pesar de esa linealidad ofrece una experiencia única que todo el mundo debería disfrutar.

4-Cuphead

Si tuviera que definirlo en pocas palabras diría que es una auténtica obra de arte. Cuphead merece estar entre los diez mejores juegos de 2017 porque es una demostración de que en muchas ocasiones menos es más, y de que los gráficos en 2D mantienen intacto su potencial y su encanto.

Un juego adictivo y de excelente factura técnica que tuvo problemas para conseguir la financiación que necesitaba, pero al final superó todas las expectativas.

No deberías perdértelo por nada del mundo.

5-Wolfenstein II: The New Colossus

Es otro juego que pude analizar en su momento y al que valoré con un 10 sobre 10. Ya dejé claros mis motivos en el análisis, pero quiero dejar un resumen simplificado a continuación.

Esta nueva entrega de la franquicia Wolfenstein tiene un apartado gráfico casi perfecto y a pesar de todo presenta una optimización bastante buena. La jugabilidad es excelente, la historia engancha y está bien contada y los personajes tienen mucho carisma.

En conjunto ofrece una de las mejores experiencias que he podido disfrutar en los títulos centrados en el modo de un jugador dentro de la nueva generación, y por ello lo recomiendo a ojos cerrados.

6-The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Si necesitas una excusa para comprar Nintendo Switch ya la tienes, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un juego que marca el regreso de Link con un enfoque tipo mundo abierto y que ha cautivado tanto a expertos como a jugadores de a pie.

A pesar de que Nintendo Switch no es un portento técnico por su hardware la gran N ha sabido tirar de diseño artístico y optar por un acabado “menos serio” para dar un toque único a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, lo que unido a su excelente historia y jugabilidad nos hace olvidarnos de sus pequeñas carencias.

Una obra maestra que sin duda formará parte de los mejores juegos de toda la historia.

7-Destiny 2

Sabemos que Destiny 2 no es perfecto y que por desgracia Bungie ha vuelto a cometer algunos errores que vimos en la primera entrega, pero a pesar de todo es un título sobresaliente que merece estar entre los diez mejores juegos de 2017.

La razones son muy sencillas; su factura técnica es sobresaliente, su optimización es de lo mejor que hemos visto en la nueva generación y resulta tan adictivo que una vez que empieces a jugarlo no querrás parar.

Muy recomendable pero como te hemos dicho engancha, y mucho, así que tenlo muy en cuenta.

8-Horizon Zero Dawn

Una nueva demostración de talento de los chicos de Guerrilla Games y una de las mejores exclusivas de PS4.

Todo en este título es sobresaliente, desde el apartado técnico hasta la jugabilidad y la historia. Es importante destacar que su calidad gráfica es de lo mejor que hemos visto no sólo en PS4 sino también en los títulos de nueva generación lanzados hasta el momento.

Si todavía no tienes una PS4 y sigues buscando “argumentos” para hacerte con una Horizon Zero Dawn es uno de los mejores.

9-Super Mario Odyssey

El conocido y querido fontanero de Nintendo ha vuelto por la puerta grande con una aventura única que introduce una nueva historia y novedades a nivel jugable que atrapan desde el primer minuto.

A nivel técnico estamos ante uno de los juegos más bonitos que ha creado Nintendo hasta la fecha, y no lo decimos sólo por el diseño artístico sino también por la excelente calidad gráfica que permiten los 256 shaders de la GPU Maxwell de Nintendo Switch.

Otro título que entrará por méritos propios en el “Olimpo” de los videojuegos.

10-Nier: Automata

Es otro título que analicé este año y aunque no le di un sobresaliente por su pobre optimización en PC a nivel técnico, artístico y jugable es de lo mejor que he visto en años, y por tanto creo que merece estar en esta lista y ser considerado como uno de los diez mejores juegos de 2017.

Nier: Automata ofrece una historia muy cuidada y bien planteada, personajes carismáticos, se deja jugar de maravilla y tiene una banda sonora de diez.

Aunque no os guste demasiado el género (acción en tercera persona con toques de RPG) os recomiendo darle una oportunidad.