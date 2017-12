Análisis: Neato Botvac D5

Total







8 Autonomía

Tamaño depósito

Ruido

Precio

En lo que se refiere a robots aspiradores, existen ya multitud de marcas y una gran variedad de opciones. Desde que iRobot revolucionara lanzara los primeros Roomba, el mercado se ha completado y tenemos mucho donde elegir. En esta ocasión analizamos una de las propuestas de Neato Robotics, una marca especializada en este tipo de aspiradores inteligentes.

Los robots de Neato se diferencian por su forma en D, que le permite acceder mejor a las esquinas y además incorpora un cepillo un 50% más grande. Nosotros hemos probado el modelo Botvac D5, que podría situarse dentro de la gama media alta. El D5 cuenta con:

Navegación LaserSmart de precisión y de alto rendimiento

Conexión Wi-Fi 2.4GHz

Escobilla combinada

Filtro de ultra rendimiento

Batería de Ion-Litio de alta capacidad

Delimitadores

Escobilla lateral

Además el robot puede controlarse a través de la aplicación de Neato, de forma que podremos ponerlo en marcha desde cualquier sitio, atender los posibles problemas que le surja, programar la hora de limpieza y consultar estadísticas de limpieza. La aplicación es muy útil para poner en marcha y supervisar el robot pero, si quisiéramos, también podríamos ponerlo en marcha desde el propio botón del aspirador.

Como en cualquier otro robot, necesitaremos colocar la base en un lugar en el que tenga unos 10 centímetros libres a cada lado, para que pueda volver a la base a cargarse sin problema. Una vez enchufada la base habrá que conectar el robot al WiFi, este proceso nos podrá llevar unos 10 minutos y con ello ya podremos controlarlo desde el móvil.

Gracias a la tecnología LaserSmart, el D5 memoriza nuestra casa y esto se nota bastante en este tipo de robots. Después del primer ciclo de limpieza veremos como el robot se hace más eficiente tarda menos en limpiar cada habitación y “no se pierde” cuando tiene que volver a la base.

El diseño de los Neato incorpora una “torreta” desde la que escanean su alrededor, de forma que saben en todo momento si tiene obstáculos y por donde deben avanzar con más cuidado. Circulan por la casa con un patrón específico para ser más eficientes y limpiar en menos tiempo.

El robot no es muy silencioso, además del ruido que hace al aspirar, también lo hacen sus ruedas, ya que en ocasiones “coge carrerilla” cuando sabe que no tiene obstáculos delante, arranca con fuerza y después reduce para no chocarse. A continuación os dejo un vídeo para que lo veáis en acción. No es el vídeo más entretenido del mundo, pero os dará una idea de como funciona en los diferentes terrenos que tenemos en casa.

Como habéis podido ver, el suelo es de baldosa, tenemos alguna alfombra y además perro. En líneas generales el D5, o Tito (me encanta que se puedan poner nombres a estos robots), ha funcionando bastante bien. Solo he tenido que ir a rescatarle en dos ocasiones, una del cable de unos cascos gaming que a veces, sin querer, dejemos en el suelo y cuando Tito lo ve va a por él. Los cascos están bien, podéis estar tranquilos, simplemente los tira al suelo y te avisa de que se ha enganchado con ellos, una vez que tiras y lo liberas, debes dejarlo en el mismo sitio, para que el robot no se pierda.

Aún así, hay una prueba que Tito no ha podido superar, pero es que era harto difícil y estoy segura de que se trata del enemigo natural de los robots aspiradores, la jarapa. Se trata de un tipo de alfombra que suele tener hebras sueltas, como es normal, cuando el robot pasa por encima intenta aspirarlas por lo que siempre queda enganchado. Como bien habéis deducido, fui muy bruta al dejarlo pasar por encima, ya que fácilmente podría haberme cargado el robot o la jarapa. Por suerte no fue así, para desengacharlo solo tuve que tirar, después de me dio el aviso de que algo bloqueaba el cepillo, normal, se habían quedado enredadas un montón de hebras que tuve que cortar para poder liberarlo del todo. Aprendí la lección y ahora cuando lo pongo a funcionar, simplemente recojo la alfombra para que no pase por encima.

La forma D es bastante práctica, el Neato pasa rozando las paredes o debajo de los muebles y gracias a esta forma aspirará a la perfección cualquier rincón. Desde la aplicación podremos seleccionar dos modos de limpieza: toda la casa o una zona. La limpieza de una zona es muy útil cuando queremos limpiar una habitación que está especialmente sucia y de esta forma, además, podrá limpiar detrás de las puertas. Al iniciar la limpieza de una zona, el Neato hace una limpieza del perímetro del área virtual y, a continuación, limpia el interior de esa zona con un patrón de líneas rectas en pasadas de ida y vuelta. Cuando termina, el Neato vuelve a la ubicación de inicio o, si ha detectado una base de carga cerca mientras limpiaba, volverá a la base de carga y se conectará a ella.

Hace poco se actualizó la aplicación y ahora, en el apartado de resumen de limpieza, podremos ver los mapas de cobertura, por donde ha pasado nuestro robot y si se ha encontrado con algún obstáculo que le haya impedido continuar con la limpieza.

El depósito de limpieza es bastante amplio y con una suciedad normal, durará unos 15 días. Limpiar el cepillo también es muy fácil y además viene con un pequeño peine que nos ayudará a quitar, pelos o pelusas enganchadas.

Conclusiones

Sin duda, la clave de la eficiencia en este tipo de robots radica en que sean capaces de mapear la casa y puedan limpiar y volver a su base sin ningún impedimento. Además son puntos a su favor, que puedan acceder sin problemas a cualquier rincón y que no tengamos que correr a socorrerlos en cada ciclo porque se han quedado enganchados en los sitios insospechados. El Botvac D5 cuesta 650 euros y la verdad que con él si que me he olvidado al 100% de barrer o pasar la aspiradora. A pesar de todo es un gasto importante a tener en cuenta, pero si tenemos animales o somos muy alérgicos, creo que contar con robot de este tipo es indispensable. Eso sí, a la hora de tomar una decisión es muy importante que sea capaz de recordar la casa, si no, simplemente tendremos un cacharro dando vueltas y haciendo ruido. En relación calidad/precio, el Neato me ha parecido una elección muy acertada.