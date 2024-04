Volvemos a la carga con un recién llegado a uno de los sectores más competitivos de la tecnología: el de los robots aspiradores. En esta ocasión de la mano de Dreame, una empresa China que forma parte del ecosistema de Xiaomi, en concreto en el ámbito de las aspiradoras. Su último lanzamiento es el L10s Pro Ultra Heat, que se presenta con un listado de características que prometen llevar la limpieza del hogar a un nivel completamente nuevo. Vamos a ver si es verdad.

Dreame L10s Pro Ultra Heat

Dimensiones Base: 30,3 x 40,3 x 39,9 cm | Robot: 35 x 9,7 cm Navegación LiDAR, Cámara RGB y luz 3D estructurada Cepillos Cepillo lateral, Rodillo Potencia de succión 7000Pa Fregado Dos mopas giratorias y tecnología MopExtend Depósitos de agua 4,5 L agua limpia y 4 L agua sucia Depósito de sólidos Bolsa de 3,2 L hasta 75 días Autonomía 5.200 mAh | Hasta 210 minutos Conectividad Wi-Fi 2,4. Compatible con Alexa, Siri y Google Assistant

Dentro de la caja encontramos el robot, una base realmente grande que parece sacada de una nave espacial (que contiene además dos depósitos y una bolsa de polvo), cable de alimentación, manuales sorprendentemente extensos para todas las opciones disponibles que brinda el dispositivo, una bolsa de polvo de recambio, dos mopas circulares, una pequeña rampa para que el dispositivo suba a la base sin problema, un cepillo para limpieza y hasta líquido limpiador. Todo lo necesario para ponerla en marcha y algún recambio extra.

En un primer vistazo vemos un conjunto de dispositivos (robot y base) en color blanco con acabados metalizados, un diseño cuidado y una cominación de acabados brillante y mate. Llama especialmente la atención la base, con unas dimensiones más que considerables (30,3 x 40,3 x 39,9 cm) y que se salen un poco del volumen al que estamos acostumbrados con otras. Pero claro, esta base no solo es de autovaciado de residuos sólidos / polvo, sino que también va a gestionar los residuos líquidos del robot aspirador. Este tema, depende de las dimensiones o distribución de la vivienda, o incluso de las necesidades de cada uno y del espacio que esté dispuesto a “sacrificar” para un dispositivo de este tipo, puede llegar a ser un problema. Aunque si tenemos en cuenta todo lo que alberga esta base, resulta bastante compacta, no deja de ser un dispositivo bastante más grande de a lo que nos tienen acostumbrados los robots aspiradores de años atrás.

En el caso del Dreame L10s Pro Ulstra Heat estamos ante un dispositivo que va a aspirar y fregar a la vez, pero no de la forma a la que estamos acostumbrados, con una mopa que va dejando rastro allá por donde va. El Dreame cuenta con dos mopas circulares con fibras que rotan y a modo de pulidora dejan un efecto en el suelo más que decente.

Pero el principal reclamo del Dreame L10s Pro Ultra Heat es la tecnología MopExtend, que consiste en la extensión y retracción automáticas de las mopas para llegar a cualquier rincón. Una suerte de brazo robótico extensible que no solo barre los suelos, sino que se mete en cada rincón y grieta para sacar esa migaja que lleva mirándote desde ayer resguardada en un rincón poco accesible. No solo eso, sino que también puede subir estas mopas, de modo que no hay miedo a encontrar una alfombra por el camino y que ocurra el desastre, sino que el robot las detectará, subirá sus mopas y simplemente aspirará en esa zona. Gracias Dreame por ahorrarnos el disgusto.

Pero este robot no solo limpia, sino que también se limpia a sí mismo. Cuenta con un mantenimiento automático que incluye lavado y secado de la mopa a una temperatura de 58°C (de ahí el Heat del modelo) En la app, de la que hablaremos más adelante, puedes configurar incluso con qué frecuencia quieres que enjuague las mopas. Así, puede ir a limpiarlas después de cada habitación o una vez limpiados X metros cuadrados. Así nos aseguramos de que las mopas estarán limpias y a punto durante todo el proceso de limpieza. Esto tiene el aspecto negativo de que si sumamos el tiempo de limpieza, más X vueltas a la base, más el tiempo que dura el limpiado de mopas, la duración de la limpieza sube muchísimo. Es algo a tener en cuenta en nuestra programación de limpieza semanal.

Navegación Inteligente Pathfinder

Todos hemos visto (o sufrido) alguna vez de robots aspiradores que chocan contra paredes o que se atascan con obstáculos que, a simple vista, no nos han parecido tal cosa. Para acabar con este síndrome del “robot estúpido” el L10s Pro Ultra Heat cuenta con la que han llamado navegación inteligente Pathfinder. Esta tecnología utiliza AI y luz estructurada 3D para evitar obstáculos, lo que significa que tus sillas y zapatos estarán a salvo de colisiones no deseadas. De hecho, consigue identificar hasta 55 tipos de objetos diferentes que, si así lo deseas, fotografía para mostrarte después. De este modo sabes qué cosas deberías retirar para optimizar el proceso de limpieza.

El L10s Pro Ultra Heat cuenta con una potencia de succión de 7.000 Pa que se distribuyen en cuatro modos: silencioso, estándar, turbo y máximo. En mi caso he utilizado principalmente el estándar, que es más que suficiente para una limpieza habitual en una casa sin mascotas, por mencionar algo que pueda ensuciar más de lo “normal”.

Además de los niveles de succión, también podemos personalizar la limpieza ajustando el nivel de humedad, la frecuencia de lavado de la mopa (como mencionamos anteriormente) o el tipo de ruta que queremos que haga el robot. También, por supuesto, si queremos que solo aspire, solo pase la mopa, combine ambos, haga un paso después del otro (no de forma simultánea) o queremos personalizar cada habitación. Multitud de opciones a las que se suman alguna más que veremos en la app y que abruman un poco cuando te decides a estrenar este robot aspirador.

Todas estas opciones están disponibles si decidimos personalizar la limpieza, porque si somos de esos (entre los que me incluyo) que volcamos fe ciega en este tipo de aparatos tenemos la opción “CleanGenius”. En este modo será el propio robot el que tome las decisiones por ti y elija el modo de limpieza que mejor se adapte a la situación actual de la vivienda. En mi caso he podido ver que, por ejemplo, si lleva algunos días sin pasar, una vez terminada la limpieza pasa una segunda vez por algunas de las habitaciones que considera que lo necesitan.

Cuenta con la batería es de 5.200 mAh que brindan hasta 210 minutos de autonomía según el fabricante, todo esto con las opciones que menor consumo tienen, claro. A efectos prácticos, lo he probado en un área de limpieza de unos 70 metros (medida por el robot) en un piso de 3 habitaciones, y la batería ha dado de sobra incluso para una segunda vuelta, todo ello con el modo de limpieza CleanGenius seleccionado.

El mantenimiento que tiene un dispositivo tan completo también es digno de mencionar. Es cierto que al ver un aparato tan completo podrías pensar que lo hace todo solo, pero no es así. Es cierto que no tendrás que interactuar con él a diario, como sucede con dispositivos sin autovaciado o con la clásica mopa y depósito de agua integrado, pero sí una vez a la semana aproximadamente tendrás que vaciar el depósito de agua sucia en el WC y llenar el depósito de agua limpia. Con menos frecuencia tendrás que limpiar la base donde se limpian las mopas, que aunque se mantiene bastante limpia hay que darle un toque de vez en cuando. Y con mucha menos frecuencia (hasta 75 días, según el fabricante) cambiar la bolsa de polvo.

Si quieres ahorrarte alguno de estos pasos, Dreame ha diseñado también un accesorio, el kit de conexión de agua para llenado y vaciado del robot aspirador. Este dispositivo es una especie de nexo entre el Dreame L10s Pro Ultra Heat y una entrada y salida de agua (como la de una lavadora, por ejemplo), que si instalas te ahorrará los pasos de llenado y vaciado de depósitos que comentábamos anteriormente, reduciendo considerablemente el mantenimiento del dispositivo. Es cierto que no en cualquier hogar tendrás la posibilidad de hacer este tipo de instalación pero, si puedes, realmente merece la pena.

Una app completa y abrumadora

Cuando instalamos el Dreame L10s Pro Ultra Heat y descargamos su app nos encontramos con una interfaz cuidada e intuitiva. Se nota que la aplicación está trabajada y que contempla numerosas opciones. Quizá demasiadas, de hecho. Depende del tipo de usuario que seas, esto te parecerá estupendo o te sobrepasará un poco. Soy de las segundas. Nos encontramos ante tantas opciones, y algunas de ellas con una traducción mejorable, que en alguna ocasión he sentido que no le estaba sacando todo el rendimiento al aspirador. Poco a poco he ido viendo que no es tan así, y que incluso con el modo CleanGenius que comentábamos el rendimiento va sobrado.

Dentro de la app vemos una opción que chirría un poco, y es la de la cámara del aspirador. Esta cámara, que resulta especialmente útil para identificar obstáculos y almacenarlos para que puedas retirarlos si así lo ves necesario (algo que comentábamos antes), funciona también como cámara en tiempo real. Una especie de cámara de seguridad colateral con la que no verás más allá del suelo y los pies de quien viva contigo. O a tu mascota, si es pequeña y no tiene miedo de estos dispositivos. En teoría estas imágenes pasan a un servidor encriptadas y se eliminan posteriormente, pero es un detalle a destacar. Cabe mencionar que cuando activas la cámara el propio robot te avisa, bien por voz bien por un piloto que se enciende, pero no puedes desactivar el aviso de cámara en tiempo real.

Conclusiones

El Dreame L10s Pro Ultra Heat es un robot aspirador de alta gama con un rendimiento y especificaciones que cumplen de manera indiscutible. Lleva la limpieza de cualquier hogar a un nuevo nivel, tanto en aspiración como especialmente en fregado, gracias a su sistema de mopas y a su autolimpieza y gestión de residuos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que se trata de un dispositivo bastante voluminoso, que puede que no encaje en algunos hogares y, sobre todo y más importante, tiene un precio elevado que no es para todos los bolsillos. A modo de resumen podríamos decir que el Dreame L10s Pro Ultra Heat es un dispositivo ideal para gastarte lo que cuesta, si es que estás dispuesto a gastarte ese dinero en un robot aspirador.

El robot aspirador Dreame L10s Pro Ultra Heat está disponible en la web oficial de Dreame por un precio de 999€ y canales minoristas como Amazon.