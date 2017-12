Blizzard trabaja en un juego de acción en primera persona

Una oferta de trabajo ha confirmado que Blizzard está trabajando en un juego de acción en primera persona que todavía no ha sido anunciado oficialmente y que podría tener un enfoque de tipo mundo abierto, ya que se habla de la presencia de vehículos a disposición del jugador.

El anuncio que oferta el puesto dice lo siguiente:

“Blizzard Entertainment está buscando un ingeniero de jugabilidad con talento para ayudar a crear vehículos y desarrollar funciones de manejo de éstos en un motor robusto en primera persona para un proyecto no anunciado. El candidato ideal debe tener experiencia demostrable en la programación de manejo de vehículos, con exposición a otros sistemas de juego como la física, la animación y las cámaras “.

La idea es clara y no deja lugar a dudas ya que parece apuntar a un juego de acción en primera persona con enfoque marcadamente multijugador, aunque no han trascendido detalles sobre su posible argumento así que por desgracia no sabemos nada más allá de lo dicho.

Con todo y tras ver el enorme éxito que han cosechado Bungie y Activision con Destiny 2 no nos extraña que Blizzard haya decidido dar una oportunidad a la perspectiva en primera persona en uno de sus próximos proyectos.

Estaremos atentos a nuevas informaciones pero teniendo en cuenta el tiempo que invierte Blizzard en sus desarrollos es muy probable que no veamos ningún detalle oficial hasta dentro de uno o dos años como mínimo, así que habrá que tener mucha paciencia.

Más información: DSOGaming.