Filtrados el frontal y la parte trasera del Galaxy S9 de Samsung

Una filtración doble ha dejado ver la parte frontal y trasera del Galaxy S9 de Samsung, un terminal que en principio va a mantener el mismo diseño base que vimos en los Galaxy S8, aunque se aprecia un cambio que según rumores anteriores había sido descartado.

Dicho cambio se puede ver en la primera imagen el frontal, donde se muestra una leve reducción de los bordes superior e inferior, algo que en teoría no había sido posible porque el del Galaxy S9 de Samsung no había superado las pruebas pertinentes en su etapa de prototipo.

Esto nos deja en una clara contradicción sobre la que de momento no podemos terminar de pronunciarnos, así que hasta que tengamos información oficial ambas puertas quedan abiertas. Con todo me inclino a pensar que Samsung introducirá una pequeña reducción de los citados bordes, aunque quizá no tan pronunciada como la que apuntaban rumores anteriores.

En la segunda imagen vemos que se confirma una vez más la presencia de una configuración de cámara única en la parte trasera del Galaxy S9 de Samsung. El espacio adicional estaría ocupado por el lector de huellas dactilares, que quedaría justo debajo de la lente.

Haciendo una recopilación de todas las informaciones que hemos visto todo apunta a que el Galaxy S9+ sí contará con la esperada configuración de doble cámara trasera. Ambos terminales montarán una pantalla de tipo AMOLED con formato 18:9 y acabado Edge, SoC Exynos 9810-Snapdragon 845, 4 GB o 6 GB de RAM y 64 GB de capacidad de almacenamiento ampliable.

Más información: GSMArena.