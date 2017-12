Es oficial, los chicos de Panic Button serán los encargados de la versión de Wolfenstein II: The New Colossus para Nintendo Switch, una adaptación muy ambiciosa ya que aunque los chicos de id Tech han hecho un excelente trabajo de optimización dicho juego es más exigente que DOOM.

Por si alguien no conoce a Panic Button sólo tenemos que decir que fueron los que sacaron adelante la versión de DOOM para Nintendo Switch, un port muy meritorio si tenemos en cuenta las limitaciones técnicas de la consola portátil de la gran N.

Wolfenstein II: The New Colossus comparte el mismo motor gráfico (id Tech 6), así que imaginamos que deberían ser capaces de conseguir un resultado similar al que vimos en DOOM. Esto nos lleva a pensar en resolución HD (1.280 x 720 píxeles), treinta fotogramas por segundo (habrá que ver si estables o no) y una configuración de calidad gráfica personalizada que equivaldría a tener todo en bajo si comparamos con la versión de PC.

Es evidente que no podemos pedir peras al olmo. Nintendo Switch es una consola portátil con un SoC Tegra X1 que monta un CPU ARM de 64 bits, 4 GB de memoria LPDDR4 compartida para RAM y VRAM y una GPU Maxwell de 256 shaders, una configuración que queda muy por detrás de las consolas actuales (PS4 y Xbox One) que recordamos fueron lanzadas en 2013.

Estaremos atentos al trabajo final de Panic Button. Os recordamos que Wolfenstein II: The New Colossus para Nintendo Switch llegará al mercado durante el primer trimestre de 2018.

Más información: WCCFTech.