Facebook se asocia con Xiaomi para fabricar el Oculus Go

CES 2018. Facebook, Xiaomi y Qualcomm, han anunciado una asociación para impulsar el Oculus Go y en general, para “entregar la próxima generación de productos de realidad virtual a precios accesibles”.

Xiaomi será el encargado de fabricar el Oculus Go, el dispositivo estrella del discurso de apertura realizado por Mark Zuckerberg en la última conferencia para desarrolladores Oculus Connect virtual reality (VR). Oculus Go utilizará la plataforma Qualcomm Snapdragon 821 Mobile VR y se trata de un dispositivo de realidad virtual independiente que no necesitará ni PCs ni smartphones para funcionar.

Para ello, contará con pantalla LCD que ofrecerá una resolución nativa de 2560 x 1440 píxeles y un conjunto de lentes que permitirán un amplio campo de visión. También contará con audio espacial integrado en las bandas de sujeción y un conector de auriculares de 3,5 mm. Utilizará la plataforma Oculus Platform SDK.

Además del Oculus Go y sobre su base, Xiaomi fabricará también el Mi VR Standalone, un dispositivo casi idéntico exclusivo para venta en China y que trabajará sobre la plataforma Mi VR SDK.

Oculus Go tendrá un precio de 199 dólares y se espera esté disponible en el primer trimestre de 2018. Como en el caso de HTC con el Vive Pro aunque de manera diferente, los nuevos modelos representan una segunda oportunidad para que estos dispositivos terminen haciéndose un hueco en el mercado de la realidad virtual de consumo.