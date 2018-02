La Radeon RX 560 de 2 GB es una de las tarjetas gráficas de gama media-baja más interesantes de todas las que forman el catálogo de AMD. Hasta hace poco era un opción fantástica, ya que se podía encontrar por menos de 100 euros y permite jugar en 1080p con garantías a cualquier título actual.

Por desgracia la creciente demanda del minado de criptodivisas ha incrementado considerablemente su precio, tanto que ahora ronda los 127 euros en las versiones más económicas.

La GTX 1050 de NVIDIA es su rival directo por precio como ya que cuesta unos 130 euros y posiciona en la misma gama, ¿pero cuál de las dos ofrece un mejor rendimiento en general? La comparativa que ha publicado NJ Tech está totalmente actualizada y nos permite tener claro cómo rinden ambas a día de hoy.

Como siempre vamos a repasar primero sus especificaciones y precios y luego valoramos los resultados.

Radeon RX 560

1.024 shaders.

GPU a 1.300 MHz (frecuencia máxima).

64 unidades de textura.

16 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

2 GB de memoria gráfica GDDR5 a 7 GHz efectivos.

TDP de 80 vatios.

Precio: 127 euros.

GeForce GTX 1050

640 shaders.

GPU a 1.455 MHz (modo turbo).

40 unidades de textura.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

2 GB de memoria gráfica GDDR5 a 7 GHz efectivos.

TDP de 75 vatios.

Precio: 130 euros.

En general la GTX 1050 es superior a la Radeon RX 560 de 2 GB, tanto que incluso queda por encima de aquella en títulos como Wolfenstein II: The New Colossus, cosa que no ocurre cuando utilizamos la versión con 4 GB de GDDR5.

Dado que ambas tienen prácticamente el mismo precio podemos concluir que la GTX 1050 es mejor opción. Si queréis optar por una solución gráfica de AMD de gama media-baja os recomendamos ir a por la Radeon RX 560 de 4 GB, ya que se puede encontrar por 135 euros y ofrece una mejora de rendimiento considerable en títulos con alta dependencia de la memoria gráfica. También tendrá una mayor vida útil.