PlayerUnknown’s Battlegrounds para móviles luce y se juega bastante bien

El anuncio de PlayerUnknown’s Battlegrounds para móviles nos dejó bastante sorprendidos, ya que se presentó como un juego desarrollado por el estudio Timi con el apoyo de la firma Tencent, quien se ha encargado de la distribución, y de momento se mantiene como una exclusiva para el mercado chino.

Esto quiere decir que los responsables del título original no han estado involucrados de forma directa en el desarrollo del PlayerUnknown’s Battlegrounds para móviles, algo que nos hacía pensar que el resultado podría ser bastante flojo, pero nada más lejos de la realidad.

El juego ya ha sido publicado en la App Store y los primeros vídeos donde podemos verlo en funcionamiento confirman que este PlayerUnknown’s Battlegrounds para móviles (y también tambletas basadas en iOS) tiene un acabado muy bueno.

A nivel gráfico en general luce bastante bien y con matices evidentes queda bastante cerca de la versión para PC. Saltando a la jugabilidad todo parece moverse de forma fluida y no se aprecian problemas importantes que puedan llegar a comprometer la experiencia de juego.

Como anticipamos el juego es de momento una exclusiva para el mercado chino así que no sabemos si acabará llegando a occidente. Teniendo en cuenta el enorme mercado que representa China y el interés que ha generado PlayerUnknown’s Battlegrounds tenemos claro que Tencent podría hacer negocio con una distribución del juego limitada a dicho país, pero de momento no hay nada oficial así que la puerta todavía no esta cerrada.

Más información: Web de Tencent Games.