Hay CEOs que en el fondo son como niños y Carl Pei, jefazo y co-fundador de OnePlus es uno de los mejores ejemplos. Ayer os contamos que Xiaomi no supo encajar los resultados de una encuesta propia en la que Android Go se impuso a MIUI y acabó borrándola, un movimiento que “inspiró” al CEO de OnePlus a hacer lo que vemos en la imagen:

“No borres esta encuesta” dijo el CEO de OnePlus a Szymon Kopeć de la división de producto de su compañía, que fue quien publicó una encuesta dando a los usuarios a elegir entre Android limpio y Oxygen OS, una versión del sistema operativo móvil de Google que utilizan en sus smartphones actuales.

Cuando Pei hizo ese comentario el resultado mostraba una abrumadora victoria a favor de Oxygen OS pero al final las tornas cambiaron y acabó siendo superado por Android puro, que quedó como ganador indiscutible de la encuesta.

El intento de Carl Pei de “trolear” a Xiaomi no salió como él esperaba y prácticamente podemos decir le salió el tiro por la culata, aunque debemos reconocer que al menos no borraron la encuesta y que encajaron la derrota con deportividad, ya que Szymon Kopeć dio las gracias a todos los participantes tanto por las opiniones positivas como por las negativas y dijo que las críticas siempre ayudan a mejorar.

Sabemos que la mayoría de nuestros lectores prefieren Android limpio a las capas de personalización de los fabricantes, ¿pero entre dichas capas cuál es vuestra favorita? Los comentarios son vuestros.

Más información: PhoneArena.

What do you prefer?

— Szymon Kopeć 📱🇵🇱 (@szymonkopec) 13 de febrero de 2018