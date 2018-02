Naughty Dog es un estudio de desarrollo que como sabemos es propiedad de Sony. De él han salido obras maestras como las franquicias Crash Bandicoot y Uncharted, y próximamente volverán a dar el do de pecho con el lanzamiento de The Last of Us: Part II.

The Last of Us: Part II es la continuación del juego que debutó en PS3 hace ya unos cuantos años. Su remasterización en PS4 dejó el listón muy alto y confirmó que el trabajo de Naughty Dog fue tan bueno que casi podía pasar por un título de nueva generación con un par de retoques.

La segunda parte nos llevará unos años después de lo ocurrido en The Last of Us, una ambientación que confirmó el primer tráiler oficial que publicó Sony en 2016 y que adjuntamos en el artículo. En él podemos ver que Ellie se ha convertido en una mujer y que parece tener una obsesión con “matar a todos sus enemigos”.

Esto unido al cartel de los luciérnagas que vemos al inicio del vídeo es inquietante, ya que sugiere que ha ocurrido algo muy grave y que los que parecían ser “los buenos” al final acabarían siendo los malos. Si habéis jugado al original ya sabéis que Ellie no conocía toda la verdad sobre los luciérnagas y que quedaban cosas pendientes que probablemente serán desarrolladas en esta segunda entrega, así que está claro que parte del argumento seguirá por ahí.

Sabemos que The Last of Us: Part II va a ser un proyecto muy ambicioso y Neil Druckmann, director del proyecto, lo ha confirmado a su manera mostrando que van a utilizar captura de movimientos hasta en un perro, un detalle interesante que apunta a que tendremos un nuevo compañero de aventuras.

Os recordamos que The Last of Us: Part II no tiene todavía una fecha oficial de lanzamiento, aunque todo apunta a que podría llegar en 2019. Es muy probable que Sony lo deje para cerrar el ciclo final de vida de PS4 y que lo remasterice en PS5, como ya hicieron con The Last of Us y PS4.

Más información: WCCFTech.