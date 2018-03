No habrá cajas de botín en Far Cry 5, pero sí que tendrá micropagos

Ubisoft ha confirmado que no habrá cajas de botín en Far Cry 5 pero que sí incluirán micropagos, un sistema de monetización que se ha vuelto muy popular incluso entre las grandes desarrolladoras del sector y que ya no se limita a los títulos “free to play”.

En Far Cry 5 tendremos un sistema de micropagos basado en lingotes de plata que se podrán comprar con dinero real. Como de costumbre gastar una cantidad de dinero determinada nos dará un número fijo de dicha moneda virtual que podremos gastar en comprar determinados objetos estéticos.

Entre dichos objetos Ubisoft ha mencionado “armas de prestigio”, vehículos, ropa y aspectos para el personaje. En principio todo apunta a que la mayoría de los micropagos estarán centrados en objetos puramente estéticos, aunque también habrá otros que permitirán al jugador “ahorrar tiempo”, lo que significa que afectarán al juego, aunque sea de forma limitada.

Los micropagos pueden ser una excelente manera de monetizar juegos siempre que se implementen de forma correcta, ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores y hemos puesto numerosos ejemplos de ello. The Division, distribuido por la propia Ubisoft, es uno de los mejores ejemplos ya que tiene micropagos que son puramente estéticos y que no afectan al desarrollo normal del juego.

En Far Cry 5 parece que tampoco tendrán grandes consecuencias, así que bien por Ubisoft en este sentido. Antes de terminar os dejamos una serie de capturas de pantalla que han aparecido en las que podemos ver los ajustes gráficos que ofrecerá la versión del juego para PC.

Su lanzamiento está previsto para el 27 de marzo en Xbox One, PC y PS4. A continuación os recordamos sus requisitos mínimos y recomendados.

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 64 bits.

Intel Core i5-2400 (cuatro núcleos) o AMD FX-6300 (seis núcleos).

8 GB de RAM.

GTX 670 o Radeon R9 270 con 2 GB de memoria gráfica.

Buena experiencia en resolución 720p y calidad baja.

Requisitos recomendados

Windows 7 SP1 64 bits.

Intel Core i7 4770 (cuatro núcleos y ocho hilos) o AMD Ryzen 5 1600 (seis núcleos y doce hilos).

8 GB de RAM.

GTX 970 o Radeon R9 290X con 4 GB de memoria gráfica.

Buena experiencia en resolución 1080p y calidad alta (60 FPS estables).

Más información: Guru3D.