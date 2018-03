Adelantamos nuevos tráilers de Attack on Titan 2

Os traemos una primera toma de contacto de lo que será en nuevo Attack on Titan 2, el juego de acción RPG basado en el ya mundialmente conocido anime “Ataque de los Titanes” (Shingeki no Kyojin). Antes de nada avisar que, al igual que la serie, este juego contiene escenas bastante sangrientas que pueden no ser del gusto de los más sensibles.

Crea tu propio avatar

Entre medias del modo historia y el multijugador, encontramos el nuevo Modo Vida Urbana, con grandes matices de RPG. En él, podremos crear a nuestro propio cazador, personalizando su sexo, sus rasgos, su voz, e incluso la ropa y accesorios.

Únete a otros cazadores

En este modo podremos explorar la ciudad aceptando misiones de los distintosobteniendo experiencia y objetos utilizables. Entre otras cosas, podremos comprar y mejorar nuevas armas y equipamiento o nuestro sistema de Maniobras Tridimensional (el sistema de ganchos y poleas ODM de la serie), los cuales supondrán unde nuestro personaje.

En el modo multijugador, exclusivo online. Podremos crear o unirnos a salas personalizadas en las que podremos jugar distintas partidas tanto cooperativas como competitivas, con un máximo de hasta 4 jugadores por equipo. También contaremos con una parte online dentro del modo historia de 1 jugador, en la que podremos contar con la ayuda de otro jugador para completar estas misiones.

Además, como podemos ver al final de este vídeo, ya está anunciado que tras su lanzamiento el juego contará con unen el que podremos manejar también a los

Con fecha de lanzamiento está prevista para el 20 de marzo de 2018, este juego saldrá disponible para todas las principales plataformas: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, así como en formato digital para PC (por el momento sólo en versión para Windows) a través de la plataforma Steam.