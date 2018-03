Microsoft aclara el funcionamiento y coste del Windows 10 Modo S

Microsoft ha publicado algunas aclaraciones sobre el funcionamiento y coste del Windows 10 Modo S, la función que reemplazará a la versión ligera del sistema que hasta ahora se ofrecía como versión independiente pre-instalada y que ha durado apenas un año y medio.

Esa es la primera confirmación como adelantamos ayer: adiós a Windows 10 S. El vicepresidente corporativo del Grupo de S.O en Microsoft, Joe Belfiore, explica que la decisión se ha tomado porque “la denominación era un tanto confusa tanto para los clientes como para los socios”. Un eufemismo para no reconocer que esta versión que bloquea el uso de aplicaciones que no sean las certificadas oficialmente por la Microsoft Store e impone el uso por defecto de navegadores o buscadores a los propios de Microsoft no tiene recorrido alguno al menos como se diseñó originalmente, como un sistema independiente o SKU pre-instalado en equipos nuevos.

Muerto Windows 10 S, llega Windows 10 Modo S, lo mismo, pero a la vez distinto. “A partir de la próxima actualización de Windows 10, los usuarios podrán optar por comprar un nuevo PC con Windows 10 Home o Windows 10 Pro con modo S habilitado. Los clientes comerciales podrán implementar Windows 10 Enterprise con el modo S activado”. dice Belfiore.

El ejecutivo también confirma que el paso de los “Modos S” a los sistemas estándar será totalmente gratuito. Faltaría, pero no está de más aclararlo oficialmente y que los equipos que se lanzaron con Windows 10 S preinstalado (se han vendido 4 a pesar de tener buen hardware como el mismo portátil Surface) puedan utilizar gratuitamente una versión con mayor potencial.

Por lo demás, Windows 10 Modo S debería funcionar de forma similar a la versión actual de Windows 10 S, ofreciendo una experiencia de usuario que se parece mucho a la versión completa de Windows, pero con las limitaciones conocidas, la más importante el bloqueo de la instalación de aplicaciones a las certificadas por Microsoft en su tienda oficial, dejando fuera alternativas de terceros en todos los campos de uso o la imposición por defecto de Bing o Edge.

Aunque Microsoft destaca su mayor ligereza, seguridad y facilidad de gestión y administración, la verdad es que no le vemos posicionamiento claro. Puede ser que encuentre un nicho en determinados ámbitos, sistema educativo principalmente y al menos, será un modo dentro de un sistema que se podrá sustituir.

Belfiore no ha mencionado la situación del Windows 10 S para Windows 10 sobre ARM, una plataforma que acaba de arrancar y que genera las mismas dudas que el propio sistema, con esa emulación de aplicaciones Win32. Ya te contamos.