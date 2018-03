Shadow of The Tomb Raider llegará el 14 de septiembre

El código fuente de la web oficial de Shadow of The Tomb Raider ha confirmado que el juego será lanzado el próximo 14 de septiembre, aunque su anuncio podría producirse justo mañana.

Esperamos que ese anuncio venga acompañado de un primer tráiler de Shadow of The Tomb Raider, aunque no tenemos claro si el mismo se limitará a mostrar escenas cinemáticas y si por contra ofrecerá secuencias de juego real. En principio creemos que es más probable lo primero, pero no podemos dar nada por seguro.

Aunque el lanzamiento esté marcado para el 14 de septiembre el código fuente revela que Square Enix abrirá una etapa de reservas a partir del próximo 27 de abril, una fecha bastante temprana ya que el juego no estará disponible hasta casi cinco meses después.

Shadow of The Tomb Raider debería seguir el estilo que han marcado las entregas anteriores. Esto quiere decir que seguiremos viendo a una Lara Croft más “humanizada” y “realista” que contrasta totalmente con la etapa inicial e intermedia de la franquicia.

El juego será un título multiplataforma, lo que significa que estará disponible para PS4, Xbox One y PC. No sabemos si habrá una versión para Nintendo Switch, pero teniendo en cuenta las ventas que ha logrado dicha consola no podemos descartar que Square Enix acabe apostando por ella.

Por lo que respecta a los requisitos no hay nada oficial pero como dijimos será un juego multiplataforma y su desarrollo estará centrado en consolas, lo que significa que si pudisteis mover Rise of the Tomb Raider no deberíais tener problemas para disfrutar de Shadow of The Tomb Raider.

Más información: DSOGaming.