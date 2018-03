Shadow of the Tomb Raider anunciado; todo lo que sabemos de momento

Justo ayer os dijimos que Shadow of the Tomb Raider iba a ser anunciado hoy de forma oficial y que su lanzamiento podría producirse el 14 de septiembre, dos datos que al final se han confirmado en el téaser que han publicado Square Enix y Crystal Dynamics.

Por desgracia también se ha cumplido esa intuición en la que decíamos que lo más probable era que se limitasen a mostrar cinemáticas y no juego real, pero esto no nos impide sacar algunas ideas interesantes de lo que vemos en el vídeo.

Lo primero es que se mantiene el enfoque que hemos visto en las dos últimas entregas; tenemos una Lara madura y humanizada que siente dolor y que externaliza esa realidad para que el jugador sea consciente de ella. Este fue uno de los cambios más importantes que introdujo el reinicio de la franquicia que vimos en 2013 y que posteriormente se consagró en Rise of the Tomb Raider.

También podemos ver que la ambientación del juego se centrará en la selva y vemos estructuras que nos recuerdan al Templo de Kukulcán (México). Además de los peligros naturales propios del escenario del juego tendremos que hacer frente a mercenarios utilizarán armas automáticas para ponernos las cosas muy difíciles.

No veremos escenas de juego real hasta el 27 de abril, así que paciencia. Como ya os dijimos en su momento va a ser un lanzamiento multiplataforma, lo que significa que Shadow of the Tomb Raider llegará a PS4, Xbox One y PC.

Aunque no se han confirmado los requisitos del juego mantenemos lo que dijimos ayer; si pudisteis mover Rise of the Tomb Raider no tendréis problemas para jugar a Shadow of the Tomb Raider.

Más información: DSOGaming.