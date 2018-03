Sega Mega Drive Classics revive más de 50 clásicos en PS4 y Xbox One

Sega ha anunciado la llegada de Sega Mega Drive Classics, una colección con más de 50 juegos clásicos de esta consola retro que nos llegará el próximo 29 de mayo para PS4 y Xbox One. Anteriormente lanzada en PC a través de Steam, esta nueva versión incluye nuevos contenidos y características entre las que se incluye la nueva función de rebobinado, que nos permitirá repetir las partes más difíciles de estos juegos evitándonos grandes quebraderos de cabeza, o la capacidad de guardar el estado de la partida en cualquier momento.

Revive estos grandes clásicos de las arcade como la saga Golden Axe, Phantasy Star II, The Revenge of Shinobi, Streets of Rage o Sonic the Hedgehog, y descubre nuevas experiencias de juego como el modo espejo, un modo multijugador online, así como los nuevos logros disponibles. Además, si ya tenías esta colección en la biblioteca de tu cuenta de Steam no te preocupes, ya que todos los usuarios contarán con una actualización gratuita que nos añadirá todas estas nuevas ventajas, y que tendrá lugar de forma paralela al lanzamiento de la versión para consolas.

Aunque aún no se ha anunciado su precio oficial de salida, no creemos que esta versión de Sega Mega Drive Classics sea distinto al de la versión de PC en Steam, que podemos encontrar actualmente por 58,99€ (con un precio de 1€ por cada juego). Otra cosa que nos llama la atención, es que tampoco se ha mencionado si contaremos con este recopilatorio para Nintendo Switch. Lo que sí está confirmado es que podremos adquirir esta colección tanto en formato digital como en su edición de copia física.