Duke Nukem, la película, podría no llevarse a cabo

A principios del año os confirmamos el anuncio de la próxima película de Duke Nukem, que vendrá de la mano de Paramount, y bajo la producción del estudio Platinum Dunes de Michael Bay. Ahora, los productores de la película, Andrew Form y Brad Fuller, han hablado de la película en una entrevista con CinemaBlend.

“El personaje de Nukem es un temerario, mal hablado, y sexista”. “Ya sabes que tener a un tío misógino en el mundo de hoy… Y al mismo tiempo tiene que ser increíblemente rudo y un tipo malo (textualmente, badass)” comentó Andrew Form sobre su protagonista.

Esto les ha llevado a distintas problemáticas a la hora de tratar de hacer de Duke Nukem una película que suponga al espectador “una experiencia divertida”, como ellos mismos la han querido denominar.

“¿Cómo puedes hacer a este personaje divertido y que te genere cariño?, esas son las cosas con las que estamos peleándonos, y vamos a intentar salir con lo que espero, sea una experiencia divertida. Esa es la meta, tiene que ser una película realmente divertida”.

Pero aquí no acaban los problemas para Duke Nukem. Y es que como afirman sus productores, se encuentran con un género recientemente explotado y tratado de forma impecable: “¿Cómo clavas ese tono de la forma en la que lo ha clavado Deadpool?“. Tantos son los miedos que el propio Andrew Form sentenció con, “Pienso que tenemos que hacer eso mismo y que si no logramos un tono adecuado, entonces no haremos la película”.

Aún así es pronto para hablar de Duke Nukem la película, ya que se encuentra en un estado muy temprano de producción: no hay director, guión ni guionistas, y su único actor anunciado hasta el momento, John Cena, no está 100% confirmado para el papel. Pese a que por el momento Cena si ha confirmado su participación en la película, “Si lee el guión y no le gusta estoy seguro de que cabría la posibilidad de que se retirase, pero ahora mismo, él es nuestro hombre”, afirmó el propio Andrew Form.

Sin embargo, ni los fans de la saga ni nosotros queremos renunciar aún ni a John Cena ni a esta película, que sin duda podría ser el merecido renacer de este clásico videojuego. Y vosotros ¿estáis listos para Duke? “Hail to the king, baby!“