El lanzamiento del primer Far Cry fue toda una revolución. Su avanzado motor gráfico y su enfoque tipo sandbox lo convirtió en uno de los mejores juegos de la historia y en un referente que se mantuvo como “benchmark” imprescindible en todos los medios de aquella época.

La llegada de Far Cry 5 ha marcado un nuevo punto de inflexión gracias a su excelente factura técnica y a su buena optimización, ya que es un juego que ofrece una elevada calidad gráfica incluso con tarjetas gráficas económicas. Ya lo hemos visto en diferentes pruebas de rendimiento, y es que basta con una GTX 1050 para disfrutarlo en 1080p y calidades máximas a 30 FPS, una configuración superior a la que tenemos en Xbox One y PS4, que mueven el juego en 1.440 x 1080 píxeles y 1080p respectivamente con un nivel de calidad que podemos considerar como medio.

No hay duda de que Far Cry 5 es un juego excelente, pero resulta curioso ver que un título como Far Cry 2, lanzado en octubre de 2008, cuenta con un sistema de físicas superior. El vídeo que acompañamos habla por sí sólo y nos permite entender a qué hacemos referencia.

Hay muchos detalles en los que se confirma la superioridad del juego de 2008, aunque en lo personal creo que los más interesantes son los siguientes:

Las balas que atraviesan determinadas superficies y matan a los enemigos que hay detrás de ellas.

La reacción de los escenarios al fuego , que se extiende por la vegetación y permite crear efectos muy ricos y realistas.

, que se extiende por la vegetación y permite crear efectos muy ricos y realistas. Las reacciones de la vegetación al recibir disparos y también al pasar sobre ellas (se doblan).

Está claro que a nivel técnico en general Far Cry 5 supera de largo a su antecesor, es normal ya que hablamos de dos títulos separados por 10 años que llegaron en generaciones diferentes, pero no deja de ser impresionante ese avanzado motor de físicas que tenía el clásico de 2008 y que es capaz de poner en evidencia a un juego triple A de la presente generación.

Más información: DSOGaming.