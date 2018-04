THQ Nordic no asisitrá al E3 para poder ver el mundial

Tal cual lo estás leyendo, la compañía austriaca THQ Nordic ha subido un comunicado oficial en su web en el que nos cuentan que no estarán presentes en el próximo E3 2018 que se celebrará del 12 al 15 de junio, ya que este coincidirá con las fechas de la celebración del Mundial de Fútbol de Rusia, durante el 14 y 15 del mismo mes.

En este comunicado oficial, los chicos de THQ Nordic han querido añadir un toque de humor al asunto, suponemos que para tratar de restarle importancia al asunto ante los fans que los esperaban en la convención, “Por lo tanto, nos veremos obligados a quedarnos en nuestros encantadores jardines de cerveza vienesa, soplando la espuma de una pareja, viendo fútbol y una o dos de esas conferencias “guay” de prensa en Twitch (te vigilamos, Devolver)”, en lugar de encargarnos nosotros”.

Sin embargo no se puede dar un anuncio de este calibre sin ofrecer una buena razón para la no asistencia al E3 2018, y así lo han hecho: “Lo tenemos que admitir, vamos a extrañar nuestra pinta de cerveza de las 9 AM en el “Ye Olde King’s Head” – pub de Santa Monica, donde ponen todos los partidos en directo, pero con la Copa del Mundo celebrándose en Rusia, significaría una cerveza a las 7 AM – eso es demasiado pronto, incluso para los austriacos, y ni qué decir para los suecos”.

Por último, también han aprovechado para declarar que están preparándose para presentar los increíbles títulos que están por salir como el Darksiders 3, Biomutant, Fade to Silence o Wreckfest, e incluso algunos otros juegos que aún no han anunciado. Desde THQ Nordic afirman que estarán presentes y listos para mostrar todo con todo esto en agosto para la Gamescom de Colonia (Alemania), y finalmente en la PAX West de Seattle en septiembre. Nos tocará esperar para tener nuevas noticias de los títulos de los nórdicos, esperemos que merezca la pena.